Der "Whale Trail" in Schottland führt Wanderer zu Aussichtspunkten, an denen man die Tiere auch vom Land aus gut sehen kann. Wenn das Wetter passt.

Von Evelyn Pschak von Rebay

Einen großen Meeressäuger im grauen Gekräusel der Hebridischen See auszumachen, sagt Chloë Nicholson, sei eigentlich gar nicht so schwer: "Wo Seevögel auf einmal im Sturzflug zu jagen beginnen oder wo es im Wasser flächig glitzert, weil vielleicht glänzende Rücken reflektieren, da stehen die Chancen gut", erklärt die 28-jährige Rangerin. Gerade steht sie vor Glengorm Castle, einem Schlösschen aus dem 19. Jahrhundert mit Ferienwohnungen in den Stallgebäuden, ganz am nördlichen, wellenumspülten Rand der schottischen Insel Mull. Den Booten nachzuschauen, führt die diplomierte Ökologin weiter aus, sei auch immer eine gute Idee: "Delfine reiten oft auf Schubwellen, sie spielen eben gerne."