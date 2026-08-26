Eine dunkle Höhle, von schwer bewaffneten Fackelträgern erleuchtet. Es sind so viele, dass sie den Ausgang regelrecht versperren. Gemeinsam mit ihren Hunden drängen sie die Diebe, Mörder und Kannibalen, die sich hier jahrzehntelang versteckt hielten, ins Innere zurück und schneiden ihnen so jeden Fluchtweg ab. Dabei bietet sich den Männern ein Bild des Grauens: Von den Felsen hängen menschliche Gliedmaßen herab, überall auf dem Boden liegen Knochen verstreut.