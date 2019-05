22. Mai 2019, 18:49 Uhr Schöner warten Träumen im Cockpit

Die Zeit am Flughafen kann unendlich lang werden. Außer man ist an einem Airport, der mehr zu bieten hat als Ankunft und Abflug. Ein paar Tipps - von der Kunstsammlung in Doha bis zu den Onsen in Sapporo.

Im Cockpit träumen

Das luxuriöseste Zimmer ist die Suite im Cockpit.

Diese Boeing 747-200 hebt nicht mehr ab. Vor zehn Jahren ist sie zu dem Hostel Jumbo Stay ausgebaut worden.

Frühstück gibt es ab 3 Uhr morgens.

Auch einen Konferenzraum gibt es im Jumbo Stay Hostel.

Die Fluggesellschaft Transjet gibt es nicht mehr. Plätze an Bord einer Boeing 747-200, die ihr einmal gehört hat, werden jedoch nach wie vor häufig gebucht. Die Maschine steht auf dem Stockholmer Flughafen Arlanda, sie ist vor zehn Jahren in das Jumbo Hostel umgebaut worden mit 76 Betten. Für etwa 40 Euro kann man in einem einfachen Vierbett-Schlafsaal nächtigen, im Cockpit gibt es eine Suite für etwa 170 Euro pro Person. In weniger als zehn Minuten bringt einen ein Shuttle ans Gate, Starts und Landungen werden auf Bildschirme in jedes Zimmer übertragen. Auch wer nicht übernachtet, kann die Boeing besichtigen, in das Café einkehren - und von einem Observationsdeck an der Spitze eines Flügels das Rollfeld überblicken. SFI

Totenkopf essen

Provokation auf dem Teller: der Totenkopf aus Bio-Gänseleber.

Marco Akuzun hat seit 27 Jahren einen Michelinstern im weltweit einzigen Airport-Sternerestaurant.

Ein Totenkopf aus Biogänseleber, Holzasche und Lakritz. Fine Dining für Gruftis oder böses Omen vor dem Abflug? Weder noch, das sei sein bestverkauftes Gericht, erklärt Küchenchef Marco Akuzun, dem noch ein weiteres Kunststück gelingt: Sein Restaurant Top Air am Stuttgarter Flughafen hat seit 27 Jahren einen Stern, und es ist laut Akuzun weltweit das einzige Sternerestaurant auf einem Airport. Mit dem Totenkopf wolle er provozieren. An ihm zeigt sich aber auch, was seine Kochkunst ausmacht: die Liebe zum Detail, die ästhetische Präsentation. International sei sein Stil, wie es sich für einen Flughafen gehöre, mit asiatischen Aromen und Zutaten, leicht und fettarm - um nach dem Mahl ohne Schwierigkeiten abheben zu können. brunn

Aviator trinken

Das "Airbräu" im Münchner Flughafen ist ein Beispiel für die Kreativität der Branche, in der immer mehr Kleinstbrauereien entstehen.

Das "Airbräu" ist auch im Münchner Umland beliebt - das Bier ist billig.

Wo gibt's denn sowas: eine Bierbrauerei mitten in einem Flughafen, mit einem 600 Menschen fassenden Biergarten samt Kastanien und Glasüberdachung? Egal woher einer kommt, aus Kuala Lumpur oder Iowa - hier erkennt er sofort, wo er gelandet ist: in Bavaria, Germany. Im Airbräu wird unter anderem das helle Fliegerquell gebraucht, ein dunkles Weißbier namens Mayday und zur Starkbierzeit das Aviator. Es gibt deftig Bayrisches zum Essen und manchmal auch zum Hören, so etwa die Combo Rumpfingerbuam. Man kann auch Brauerei-Führungen mit Verkostung buchen. Viele Gäste kommen aus dem Umland - das liegt wohl auch am Preis für die Halbe Bier: 2,95 Euro - und das an einem Flughafen. haag

Bücher lesen

In der Flughafenbibliothek gibt es Bücher in 41 Sprachen.

Literatur, Sachbücher, Bildbände und Kinderbücher: die Auswahl ist vielfältig.

Anregende Ablenkung statt nervigem Warten.

Das Kulturprogramm bei einem Städtetrip nach Amsterdam kann bereits am Flughafen Schiphol beginnen - oder dort bei der Abreise ausgedehnt werden bis kurz vor das Boarding. Zum einen unterhält das Rijksmuseum eine Dependance, in der bei freiem Eintritt eine kleine Auswahl holländischer Meister ausgestellt ist. Zum anderen gibt es eine Bibliothek mit Büchern in 41 Sprachen. Wer nicht in letzter Minute ans Gate hetzt oder wer auf ein verspätetes Flugzeug wartet, kann aus 500 Titeln wählen: Literatur findet sich ebenso wie Bildbände, Kinder- und Sachbücher. Entleihen kann man nicht. Aber in einer Box können Passagiere ihre eigenen ausgelesenen Bücher deponieren. Daraus kann sich jeder frei bedienen. sfi

An die Quelle gehen

Vor dem Abflug in den Onsen: In Sapporo ist das möglich.

Eines der Becken am Flughafen New Chitose.

Öffentliche Bäder gibt es in Japan überall. Vulkanische Aktivität lässt heiße Quellen sprudeln. Aber ein Onsen direkt im Flughafen, das ist selbst in diesem Land eine Besonderheit. Der Airport Neu-Chitose bei Sapporo bietet sie im Domestic Terminal. Die Quelle enthält Natriumchlorid, was die Haut sanft macht und gut für die Nerven sein soll - beides nicht schlecht bei dem trockenen Raumklima und der Hektik an einem Flughafen. Zum Entspannen stehen Ruheräume, Gästezimmer und ein Restaurant bereit. Der Eintritt kostet umgerechnet zwölf Euro. Das Beste: Der Onsen ist 23 Stunden lang geöffnet. Man kann also gleich am Beckenrand übernachten, sollte nur ab und zu auf die Uhr schauen, wann der Flieger geht. jt

Kuscheln am Gate

Einer der Streichelhunde am Flughafen von San Francisco, lokaltypisch gekleidet.

Streichelschweinchen Lilou, ebenfalls gestylt.

Stress vor dem Abflug, Flugangst, Menschenkoller? Kein Problem im San Francisco International Airport leben Toby, Jenna, Donner. Hundetherapeuten für verunsicherte Fluggäste. Die Hunde kommen, erschnuppern, nein, weder Drogen noch Waffen, sondern die psychische Verfasstheit ihres Gegenübers. Der Mensch darf streicheln. Und fühlt sich gut dabei. Oder weiß zumindest, dass dies die Arbeitsplätze von Toby, Jenna, Donner sichert. Die "Wag Brigade" ist kürzlich sogar um ein Therapie-Schwein erweitert worden, Lilou. Dass man der Schweinedame fürs Foto die Klauen rot lackiert, ihr wahlweise ein Röckchen angezogen oder eine Kapitänsmütze aufgesetzt hat, hätten Tierschützer in Deutschland nicht durchgehen lassen. Aber, hey, Amerika halt! mai

Seoul sehen

Vom Flughafen aus in die Stadt: Dort gibt es Strände, Museen, historische Paläste und Tempel wie den Jeondeungsa zu sehen.

Von Deutschland aus kann man west- und ostwärts in die Pazifikregion aufbrechen. Westwärts gibt es einen Zwischenstopp in den USA, mit der ganzen enervierenden Zoll- und Immigration-Prozedur mitten in der Nacht, bevor man wieder ins Flugzeug darf. Ostwärts landet man am besten in Seoul. Die Formalitäten am Incheon Airport sind schnell erledigt, die Beamten freundlich. Und statt sich anblaffen zu lassen, haben Stopover-Gäste hier die Möglichkeit, kostenlose Sightseeing-Bustouren durch die Stadt zu buchen. Je nach verfügbarer Zeit gibt es ein- bis fünfstündige Ausflüge, die von kundigen Guides geleitet werden. Auf dem Programm stehen Strände, Museen, historische Tempel und Paläste. Erlebnisse statt Transit-Stress. jt

Den Bär begrüßen

Großer gelber Bär unter einer Lampe: Der Lamp Bear ist Teil der Kunstinstallation am Hamad International Airport.

Die Terminals verbindet der Metro Train.

Begrüßt wird man in Dohas Flughafen von einem riesigen gelben Teddybären. "Lamp Bear" ist eine Kreation des Künstler Urs Fischer. Man steht ungläubig davor. Was soll das? Kindheitserinnerungen wecken, sagt der Schweizer. Und Katar, das vielkritisierte Emirat am Persischen Golf, verfolgt sicher auch ein Ziel mit der Kunstsammlung im Hamad International Airport: sich weltläufig geben.

Auf der Großleinwand reiten schöne Männer auf Araber-Pferden ins Fußballstadion ein, die Frauen dürfen sich abklatschen. Ihre echte Welt überschneidet sich mit der des Flughafens beim Shopping. Für alle anderen Frauen gilt: Hier kann man sich die Zeit gut vertreiben, im Schwimmbad, Fitnessstudio, Spa oder beim Squash. mai