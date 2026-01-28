Wegen der vielen Lawinenunglücke in letzter Zeit könnte man auf den Gedanken verfallen, es sei ein schneereicher Winter. Aber das Gegenteil ist der Fall, ein Blick auf die Schneekarten genügt. In weiten Teilen der Alpen liegt derzeit viel weniger Schnee als im langjährigen Mittel zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem kann man fast überall Ski fahren, auch wenn die Hänge links und rechts der Pisten vielerorts in herbstlichem Braun erstrahlen. Und oftmals fährt es sich überraschend gut – trotz des Klimawandels.