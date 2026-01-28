Wegen der vielen Lawinenunglücke in letzter Zeit könnte man auf den Gedanken verfallen, es sei ein schneereicher Winter. Aber das Gegenteil ist der Fall, ein Blick auf die Schneekarten genügt. In weiten Teilen der Alpen liegt derzeit viel weniger Schnee als im langjährigen Mittel zu diesem Zeitpunkt. Trotzdem kann man fast überall Ski fahren, auch wenn die Hänge links und rechts der Pisten vielerorts in herbstlichem Braun erstrahlen. Und oftmals fährt es sich überraschend gut – trotz des Klimawandels.
WintersportMeister, lass es schneien
Lesezeit: 2 Min.
Schneemangel in den Alpen? Ja, aber kein Problem für die Tourismus-Industrie. Wegen der Kälte funktioniert die technische Beschneiung dieses Jahr besonders gut. Aber warum sind manche Pisten viel griffiger als andere?
Von Hans Gasser
Überlaufen, teuer, austauschbar: In den großen Urlaubsorten ist das Skifahren ein industriell betriebenes Geschäft, das auch in der Klimakrise möglichst reibungslos weiterlaufen soll. Das liegt auch an den Ansprüchen der Gäste. Ein Plädoyer für mehr Achtsamkeit und Spaß auf der Piste.
