Die Peitsche schnalzt, Manitu und Heppi legen sich ins Zaumzeug, der schwer beladene Schlitten ruckelt los. Eingepackt in Schaffell, Wolldecken und Wärmflaschen gleiten wir gemächlich durch den Winterwald und die Schlucht der Clemgia. Eine Anreise, wie sie passender kaum auszudenken wäre für eine Tour, die die Stille im Namen trägt: Via Silenzi.