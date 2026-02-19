Zum Hauptinhalt springen

WintersportAuf Schneeschuhen durch die Schweiz

Lesezeit: 7 Min.

Schnee hat es jetzt genug in der Schweiz. Auf der Via Silenzi kann man ihn genießen.
Schnee hat es jetzt genug in der Schweiz. Auf der Via Silenzi kann man ihn genießen. (Foto: Schweiz Tourismus / Collin Frei)

Die Via Silenzi hält, was der Name verspricht: Man wandert in Ruhe durch die Bergwelt. Und das auf Schneeschuhen.

Von Florian Sanktjohanser

Die Peitsche schnalzt, Manitu und Heppi legen sich ins Zaumzeug, der schwer beladene Schlitten ruckelt los. Eingepackt in Schaffell, Wolldecken und Wärmflaschen gleiten wir gemächlich durch den Winterwald und die Schlucht der Clemgia. Eine Anreise, wie sie passender kaum auszudenken wäre für eine Tour, die die Stille im Namen trägt: Via Silenzi.

Jenner in Berchtesgaden
Skiberg ohne Piste

Am Jenner, Berchtesgadens traditionsreichem Skiberg, werden die Pisten nicht mehr präpariert. Der Klimawandel und die hohen Kosten der Schneeproduktion machten es zu aufwendig. Stattdessen setzt man jetzt auf andere „Wintererlebnisse". Aber macht das Spaß?

Von Hans Gasser

