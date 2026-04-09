Als die Sonne hinter den Kämmen der Sarntaler Alpen versunken ist und nur noch dieses rötliche Abspannlicht auf den umliegenden Gipfeln liegt, steigt die Spannung in Zimmer 109. Denn der Programmhöhepunkt des Tages steht noch bevor – nach Skifahren, Planschen im Infinity-Pool und feiner Südtiroler Bergküche soll sich jetzt gleich das erleben lassen, was Hotelchefin Barbara Peintner als Schwerpunkt in ihrem neu gestalteten Haus auf einem Sonnenplateau bei Meransen über dem Pustertal bezeichnet: die Schlafkultur.
Sleep TourismSchlafen ist der neue Luxus
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In jedem Hotelzimmer steht ein Bett. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass man dort auch gut schläft. Manche Häuser gehen dieses Problem jetzt professionell an. Eine ausgeruhte Betrachtung.
Essay von Max Scharnigg
Hotel-Architektur:Der Luxus der Gastlichkeit
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