Was der „Kini“ von gutem Schlaf hielt, ist nicht überliefert. Sein Lebensrhythmus jedenfalls dürfte kaum dem entsprochen haben, was Schlafforscher heute empfehlen. Ludwig II. bleibe „in der Stadt wie auf dem Lande des Nachts bis vier oder fünf Uhr morgens“ auf und ruhe tagsüber – so meldete es der britische Gesandte in Bayern, Hugh Guion MacDonell, im Jahr 1883 an seinen Außenminister. Die Gerüchte über die mentale Gesundheit des Königs waren zuvor bis nach London gedrungen. Erst nach Einbruch der Dunkelheit verlasse Ludwig sein Refugium, „um eine rasche Ausfahrt in einer geschlossenen Kutsche zu unternehmen“, schrieb der Diplomat weiter.