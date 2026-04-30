In Ägypten wurden gerade die letzten Pyramiden errichtet, da entstanden auf Sardinien völlig andersartige Bauwerke: etwa 8000 gewaltige Türme, die bis heute zu den großen Rätseln der Archäologie zählen. Ganz oder teilweise erhalten, überziehen sie die Mittelmeerinsel heute noch wie ein Netz aus steinernen Wächtern.