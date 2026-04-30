In Ägypten wurden gerade die letzten Pyramiden errichtet, da entstanden auf Sardinien völlig andersartige Bauwerke: etwa 8000 gewaltige Türme, die bis heute zu den großen Rätseln der Archäologie zählen. Ganz oder teilweise erhalten, überziehen sie die Mittelmeerinsel heute noch wie ein Netz aus steinernen Wächtern.
Dem Geheimnis auf der SpurWarum stehen auf Sardinien sonderbare Türme?
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Sonne, Strand und türkisblaues Meer – dafür ist Sardinien bekannt. Doch hinter dem Urlaubspanorama verbergen sich die Überreste einer fast 4000 Jahre alten Zivilisation. Bis heute gibt sie Rätsel auf.
Von Josef Scheppach
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