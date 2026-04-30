Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurWarum stehen auf Sardinien sonderbare Türme?

Lesezeit: 3 Min.

Gut verteilt: Die etwa 8000 Nuraghen finden sich in allen Gegenden der Mittelmeerinsel.
Gut verteilt: Die etwa 8000 Nuraghen finden sich in allen Gegenden der Mittelmeerinsel. imago stock&people

Sonne, Strand und türkisblaues Meer – dafür ist Sardinien bekannt. Doch hinter dem Urlaubspanorama verbergen sich die Überreste einer fast 4000 Jahre alten Zivilisation. Bis heute gibt sie Rätsel auf.

Von Josef Scheppach

In Ägypten wurden gerade die letzten Pyramiden errichtet, da entstanden auf Sardinien völlig andersartige Bauwerke: etwa 8000 gewaltige Türme, die bis heute zu den großen Rätseln der Archäologie zählen. Ganz oder teilweise erhalten, überziehen sie die Mittelmeerinsel heute noch wie ein Netz aus steinernen Wächtern.

Zur SZ-Startseite

Dem Geheimnis auf der Spur
:Wie Kythera zum Inbegriff zügelloser Liebe wurde

Im 18. Jahrhundert entfaltete sich um das griechische Kythera ein erotischer Mythos. Wie kam es dazu?

SZ PlusVon Rudolf von Bitter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite