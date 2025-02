Im Schweizer Ferienort San Bernardino will ein Unternehmer mehr als 300 Millionen Euro in ein kleines Skigebiet stecken, das zehn Jahre lang stillstand. Angesichts der immer wärmeren Winter ein gewagtes Projekt.

Von Florian Sanktjohanser

Ruckartig zerrt der Bügel am Hintern, als die lange Fahrt beginnt. Mal zieht einen der Schlepplift steil bergauf, mal flach dahin, immer entlang dolomitenhaft schöner Felswände. 13 Minuten hängt man so am Stahlseil, bis man endlich hinter einem Holzhüttchen aus der Liftspur rutschen darf. Eine Erinnerung daran, wie unbequem Wintersport früher war. Und der Start in einen wunderbaren Skitag.