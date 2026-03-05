Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurSaddams Koran

Saddam Hussein betrachtet im Jahr 2000 den angeblich mit seinem Blut geschriebenen Koran.
Saddam Hussein betrachtet im Jahr 2000 den angeblich mit seinem Blut geschriebenen Koran. AFP/AFP

Hat der irakische Diktator tatsächlich eine Abschrift des heiligen Buchs mit seinem eigenen Blut anfertigen lassen? Und falls ja, wo ist der „Blutkoran“ heute?

Von Josef Scheppach

Diese Abschrift des Zentralbuches des muslimischen Glaubens wurde mit dem Blut des irakischen Diktators Saddam Hussein geschrieben – so zumindest stand es im offiziellen Regierungsbulletin. Die Geschichte dieses Dokuments begann am frühen Abend des 12. Dezember 1996. Ein Porsche röhrte durch den wohlhabenden Stadtteil al-Mansour in Bagdad. Am Steuer: der damals 32-jährige Udai, Husseins ältester Sohn. Seine Verbrechen – Vergewaltigungen, Folter, Morde – hatten so großen Hass im Volk geschürt, dass ihm nun Attentäter auflauerten: 37 Schüsse wurden abgefeuert, mindestens sieben fanden ihr Ziel.

