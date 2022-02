Als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine und aus Sorge um die Sicherheit der Reisenden haben mehrere Reiseveranstalter Russland aus ihren Programm genommen. Zunächst hatte der Münchner Trekking-Spezialist Hauser Exkursionen seine Reiseangebote nach Russland eingestellt - als Zeichen des Protests. "Wir fühlen uns aus ethischen und moralischen Gründen verpflichtet, ein klares Zeichen zu setzen", sagt Manfred Häupl, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen. "Wer Völkerrecht absichtlich mit Füßen tritt und zudem militärisch aktiv in ein Nachbarland einmarschiert, darf nicht toleriert werden." Der Veranstalter kündigt an, keine entsprechenden Buchungen mehr entgegenzunehmen. Wer bereits eine Hauser-Reise nach Russland gebucht hat, werde vom Kundenservice kontaktiert.

Lernidee Erlebnisreisen sagt bis Ende Juni seine Reisen nach Russland ab. Der Veranstalter ist Marktführer im Geschäft mit Reisen mit der Transsibirischen Eisenbahn. Neben Fahrten mit der Transsib waren bei deutschen Urlaubern vor der Pandemie vor allem allem Städtereisen nach Moskau und St. Petersburg gefragt; aber auch der Baikalsee war ein attraktives Ziel. Das Auswärtige Amt hatte bereits kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seine Reisehinweise verschärft. Es rät nun generell von Reisen nach Russland ab.

Die Plattform Airbnb kündigte unterdessen an, dass man weltweit bis zu 100 000 Flüchtlingen aus der Ukraine kostenlose, vorübergehende Unterbringung ermöglichen werde. Diese Aufenthalte würden von Airbnb, den Spenden des Airbnb.org Refugee Fund und den beteiligten Gastgebern und Gastgeberinnen finanziert.

Auch der Reisekonzern FTI setze sein Angebot für Reisen nach Russland bis auf weiteres aus, teilte Ralph Schiller, CEO der FTI Group dem Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND) mit. Für die Ukraine hat der Konzern das bereits Mitte Februar getan. Generell sei aber die Nachfrage nach Russland schon seit Längerem aufgrund der Pandemie zurückgegangen und Reisen dorthin wurden weniger gebucht.

Der Veranstalter Go East aus Hamburg sagte, es gebe inzwischen Stornierungen: "Es stornieren vor allem Kunden, die schon in den kommenden Wochen mit uns nach Russland reisen wollten", zitiert das Branchenmagazin "FVW" Veranstalterchef Jochen Szech.

Auch der Europa-Park in Rust zieht Konsequenzen. Deutschlands größter Freizeitpark und der Gaspipeline-Betreiber Nord Stream 2 werden wegen des Kriegs um die Ukraine mit sofortiger Wirkung und bis auf weiteres nicht mehr zusammenarbeiten, teilte eine Sprecherin mit. Auf den Internetseiten wurden die Achterbahn "Blue Fire Megacoaster" und der "Blue Fire Dome", in denen das Publikum unter anderem auf großen LED-Bildschirmen Eindrücke von der Unterwasserwelt der Ostsee bekommen soll, bereits umbenannt. Die Attraktionen hießen bis dahin "Blue Fire Megacoaster powered by Nord Stream 2" beziehungsweise "Nord Stream 2 Dome", was ehemals die "Gazprom Erlebniswelt" war. Das Unternehmen Nord Stream 2 listet die Attraktionen unter Kultursponsoring auf. Um welche Summen es geht, sagte die Europa-Park-Sprecherin nicht.

Detailansicht öffnen Die Blue Fire Achterbahn trägt jetzt nicht mehr den Zusatz "Nord Stream 2". Der Europapark hat die Zusammenarbeit mit dem Sponsor bis auf weiteres ausgesetzt. (Foto: André Crusius /imago images/Zoonar)

Auch der der in Gießen ansässige Paketreisespezialist Service-Reisen setzt Reisen nach Russland bis Ende April aus. Service-Reisen ist ein Großhändler, der touristische Leistungen zu einer Pauschalreise bündelt und dabei mit Reiseveranstaltern zusammenarbeitet. "Unsere Kunden hoffen natürlich darauf, wieder zeitnah Reisen nach Russland durchzuführen", so Adriano Matera, Mitglied der Geschäftsführung. "Allerdings wollen wir die Entwicklungen in den kommenden Wochen erst einmal beobachten. Neben dem Sicherheitsaspekt für die Reisenden geht es aktuell für unsere Kunden oft auch um ethische und moralische Fragen. Besonders für die Partner und Freunde vor Ort hoffen wir auf eine schnellstmögliche Befriedung der Lage in der Ukraine."