Der vorerst letzte Flug der Rückholaktion für die im Ausland gestrandeten Deutschen kam aus Kapstadt. 157 Passagiere waren an Bord, man darf wohl davon ausgehen, dass sie erleichtert waren, endlich heimzukommen. Dass sie mal an ihrem Urlaubsort fünf, sechs Wochen festsitzen würden, damit hatte beim Abflug sicher niemand gerechnet. Insgesamt wurden der Behörde zufolge mehr als 240 000 Menschen nach Deutschland zurückgebracht.

Südafrika gehört zu jenen Ländern, bei denen die Rückholaktion des Auswärtigen Amts der Behörde zufolge logistisch besonders aufwendig war: Das Land ist groß, viele Reisende waren individuell mit Mietwagen unterwegs und mussten trotz strikter Ausgangssperren zu den Flughäfen gebracht werden. Auch in Neuseeland gestaltete sich die Ausreise zunächst schwierig. Mehr als 10 000 Deutsche saßen fest, weil die Regierung vorübergehend sogar Rückholflüge gestrichen hatte.

Noch immer gibt es Länder, in denen deutsche Staatsbürger nicht die Heimreise antreten können. "Mehrere Hundert" deutsche Reisende konnten nach Angaben von Maas wegen Ausgangsbeschränkungen und geschlossener Grenzen noch nicht heimkehren. Sie würden von den deutschen Botschaften betreut, aber "wir werden vielleicht nicht für jeden Fall gleich eine Lösung parat haben". Die Botschaften allerdings engagieren sich Berichten von Betroffenen zufolge mal mehr, mal weniger. Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, man wisse von Fällen, in denen sich Deutsche noch in Ländern befinden, für die derzeit keine weiteren Flüge möglich seien. Zu diesen Ländern zählt auch Marokko, wo derzeit Flüge oder auch Fährverbindungen nach Europa nur in sehr seltenen Ausnahmefällen und unter strengsten Auflagen möglich sind. Man suche hier nach pragmatischen Lösungen und bemühe sich derzeit, einen kommerziellen Flug für deutsche Staatsangehörige zu organisieren.

Besonders schwierig war die Rückholaktion offenbar in einer Reihe von weiteren Ländern, für die Landegenehmigungen nur sehr restriktiv erteilt wurden oder strenge Bewegungsbeschränkungen galten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, dazu zählen Indien, Kamerun und die Philippinen. Bei Peru kam erschwerend hinzu, dass die örtlichen Behörden für eine Gruppe von deutschen Staatsangehörigen aufgrund eines Infektionsverdachts strenge Quarantänemaßnahmen verhängt hatten.

Mehr als 2000 Mitarbeiter des Auswärtigen Amts - ein Drittel der Belegschaft - hatten sich in den vergangenen fünf Wochen um die Organisation der Rückkehrflüge gekümmert. Die Regierung hatte 50 Millionen Euro für die Rückholaktion bereitgestellt. Die Rückkehrer müssen sich an den Flugkosten beteiligen, in welcher Höhe, ist noch unklar. Vermutlich wird ein Rückholflug ungefähr so viel kosten wie ein Flug in der Economy-Klasse.