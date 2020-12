Von Win Schumacher

Diese Party lassen sie sich nicht nehmen - Pandemie hin oder her. Übermütig wälzen sich die zwei halbstarken Gorillajungs durchs Dickicht, stürzen sich kreischend und knurrend aufeinander, ein Knäuel aus schwarzem Pelz und ineinander verrenkten Affengliedern. Daneben vergnügt sich ein erwachsenes Männchen ganz ungeniert mit einer der Haremsdamen des herrschenden Silberrückens. Bei den Berggorillas in Ruandas Vulkan-Nationalpark scheint an diesem Morgen Feierlaune angesagt zu sein.