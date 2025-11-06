Zum Hauptinhalt springen

Dem Geheimnis auf der SpurDie mystische Schrift

Lesezeit: 3 Min.

Die Bilder sind noch verständlich, aber die Schrift? Punkte, Kreise, Striche, Schlangenlinie, Dreiecke - bis heute hat nicht mal die KI ein System dahinter erkannt.
Die Bilder sind noch verständlich, aber die Schrift? Punkte, Kreise, Striche, Schlangenlinie, Dreiecke - bis heute hat nicht mal die KI ein System dahinter erkannt. (Foto: mauritius images / Magite Historic / Alamy)

Bislang weiß man wenig über den Rohonc-Kodex. Geht das Manuskript, das bis heute nicht zu entziffern ist, auf das Volk der Daker zurück? Oder ist es einfach eine Fälschung?

Von Leon Frei

Es ist kaum zu glauben, dass es trotz einer gut vernetzten Code-Knacker-Gemeinschaft und immer besser werdender künstlicher Intelligenz immer noch Schriften gibt, die bis heute niemand zu entschlüsseln vermag. Eine der bekanntesten ist der geheimnisvolle Rohonc-Kodex oder auch „Codex Rohonczi“. Benannt ist er nach dem ehemals westungarischen Rohonc, dem heute österreichischen Rechnitz, in dem das Manuskript erstmals nachweisbar auftauchte. Und zwar in der Sammlung des Adeligen Gusztáv Batthyány Anfang des 19. Jahrhunderts. 1838 vermachte er es der Ungarischen Akademie der Wissenschaften in Budapest, wo sich das Original bis heute befindet.

Zur SZ-Startseite

Dem Geheimnis auf der Spur
:Das Drama des „Beach Boy“

Brian Wilson, musikalischer Kopf der Popgruppe, hatte eine Mission: das beste Album aller Zeiten erschaffen. Woran er scheiterte – und was die „Beatles“ damit zu tun haben.

SZ PlusVon Leon Frei

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite