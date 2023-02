Von Dominik Prantl

Das eigentliche Ziel, so viel vor dem Start dieser langen Rodelsafari schon einmal vorweg, wird am Ende nicht erreicht werden, aber das macht nichts. Womöglich war der Plan einfach etwas zu ambitioniert: mit dem Rodel von Mieders am Eingang des Stubaitals bis hinüber nach Italien, bis zum Grenzort Brennero, 28 Autokilometer weiter südlich, mindestens. Vielleicht, so der Ursprungsgedanke, könnte es nach einer Nacht sogar noch ein wenig weiter gehen, nach Sterzing oder wenigstens Gossensaß.