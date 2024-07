Von Fabrice Braun

Als der Flug von London nach New York am 1. Februar 1995 abhob, blieb der Platz neben James Bradfield leer. Sein Freund Richey Edwards war nicht erschienen, Bradfield musste allein in die USA fliegen, um Werbung zu machen für die kommende Tour ihrer Band, der Manic Street Preachers. In Großbritannien gehörte die Indie-Rock-Gruppe aus Wales zu den angesagtesten Bands, vor allem die düsteren, sozialkritischen Texte von Edwards trafen den Nerv der Zeit. Jetzt wollten die Musiker die Vereinigten Staaten erobern.