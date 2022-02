Von Eva Dignös

Die Buchungen ziehen an, die Reiselust wächst in der Hoffnung auf eine entspanntere Corona-Situation im Sommer. Mehr denn je wünscht man sich einen unbeschwerten Urlaub. Aber das Leben im Allgemeinen und eine Pandemie im Besonderen halten Risiken bereit. Gegen vieles kann man sich absichern, suggerieren die zahlreichen Versicherungen, die es rund ums Reisen gibt. Durch Corona sind gleich noch eine ganze Reihe neuer Policen hinzugekommen. Bei der Onlinebuchung ploppen die Angebote meistens kurz vor dem finalen Klick auf den "Buchen"-Button auf dem Monitor auf, auch im Reisebüro bekommt sie der Kunde zusammen mit dem Reisevertrag angeboten. Was wirklich wichtig ist und was man sich sparen kann - die wichtigsten Reiseversicherungen im Check.