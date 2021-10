Interview von Hans Gasser

Noch im Mai dieses Jahres lag der Tourismus ins In- und Ausland völlig am Boden - was an Beherbergungsverboten, Quarantänevorschriften und Angst vor Ansteckung lag. Doch in der zweiten Jahreshälfte hat sich eine offenbar aufgestaute große Reiselust entladen, besonders Deutschland und die Ziele am Mittelmeer haben davon profitiert. Nun öffnen sich immer mehr Länder auch auf anderen Kontinenten, gleichzeitig rückt das Thema Klimakrise wieder in den Vordergrund. Ob die Deutschen in Zukunft anders reisen werden, versucht der Wirtschaftspsychologe Martin Lohmann herauszufinden. Er ist seit vielen Jahren verantwortlich für die FUR-Reiseanalyse, die seit Jahrzehnten mit repräsentativen Befragungen das Reiseverhalten der Deutschen erhebt.