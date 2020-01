Es müssen nicht unbedingt das Schloss Sanssouci oder der Kölner Dom sein - neben den großen Sehenswürdigkeiten gibt es für Kulturreisende in Deutschland auch abseits der Hotspots Denkmäler zu besichtigen. Entdecken lassen sich geschichtsträchtige Bauwerke beispielsweise auf den Monumente-Reisen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Die führen dieses Jahr unter anderem in jeweils fünf Tagen entlang der Elbe von Meißen, wo etwa ein Besuch der Albrechtsburg auf dem Plan steht, nach Torgau oder in die Welterbestadt Quedlinburg mit Ausflügen nach Halberstadt und in den Nordharz. Tiefere Einblicke gibt es auch an der Ostsee, wo Reisende Werke der Backsteingotik in Wismar, Stralsund und Lübeck erkunden können. Die Stiftung informiert auf den Touren über ihre Arbeit und erklärt, wie Denkmalschutz funktioniert und welche Herausforderungen er mit sich bringt.

Informationen: www.denkmalschutz.de