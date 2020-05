Playa de Levante in Spanien. Bislang - und voraussichtlich bis 7. Juni - muss, wer aus dem Ausland einreist, für zwei Wochen in Quarantäne.

In Europa werden schon bald die Grenzen auch für Touristen wieder geöffnet. Bis Mitte Juni gilt zwar noch die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes - danach aber dürfte die Sommersaison in beliebten Reisezielen beginnen. Fernreisen liegen allerdings noch in der Ferne. Hier ein Überblick, wie man sich im Ausland auf den Neustart des Tourismus vorbereitet.

Österreich

Mit großer Erleichterung wurden in Österreich die Lockerungen an der deutsch-österreichischen Grenze registriert. Bilden die deutschen Gäste mit rund 57 Millionen Übernachtungen pro Jahr doch das Rückgrat der Tourismusindustrie. Reisen zu Freizeitzwecken sind noch nicht erlaubt, aber für den 15. Juni ist eine Rückkehr zur Reisefreiheit avisiert. Nachdem Gaststätten, Outdoor-Zoos und Museen bereits seit 15. Mai wieder öffnen dürfen, sollen vom 29. Mai an auch Schutzhütten, Hotels samt Wellnessbereichen, Bergbahnen und Sehenswürdigkeiten in Betrieb gehen - wenn auch unter Auflagen. So ist etwa außerhalb der eigenen Gästegruppe weiterhin auf einen Abstand von einem Meter zu achten; für Hotelmitarbeiter mit Kundenkontakt ist ein Mund-Nasen-Schutz verpflichtend.

Italien

Italien will ab 3. Juni seine Grenzen öffnen. An den Stränden der Adria tüftelt man seit Wochen an coronatauglichen Konzepten. Die Region Emilia-Romagna, zu der Badeorte wie Rimini und Cattolica gehören, hat seit Montag die Strände geöffnet, Strandbäder werden am 25. Mai den Betrieb aufnehmen. Hotels und Campingplätze sind offen, ebenso Museen, Restaurants und, wichtig: Eisdielen. Die Betreiber der Strandbäder müssen Schirme und Liegen in einem größeren Abstand aufstellen: Pro Sonnenschirm sind zwölf Quadratmeter Fläche vorgeschrieben. Zwischen den Reihen muss ein Mindestabstand von drei Metern eingehalten werden. "Stewards" sollen Gäste zu ihrem Schirm begleiten. Pizza wird man - mit Abstand - im Strandrestaurant essen können. Oder man lässt sie sich an die Liege bringen. Toiletten und Kabinen müssen nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert werden - das dürfte eine der größten Herausforderungen für die Betreiber sein.

Spanien

Die Spanier tasten sich gerade in die Freiheit zurück: Erst seit vergangener Woche darf man in manchen Ferienregionen wieder raus. Hotels haben in einigen Regionen wieder geöffnet. Doch eine unbegrenzte Reisefreiheit im Land gibt es selbst für Spanier noch nicht. Ministerpräsident Pedro Sánchez will den noch bis 23. Mai geltenden Notstand bis Ende Juni verlängern. "Ich hoffe, dass wir die touristischen Aktivitäten Ende Juni wieder aufnehmen können", sagte Verkehrsminister José Luis Ábalos am Montag. Bislang und voraussichtlich bis 7. Juni muss, wer aus dem Ausland einreist, für zwei Wochen in Quarantäne. Gleichzeitig drängen vom Tourismus besonders abhängige Regionen wie die Balearen und die Kanaren, ebenso wie Reiseunternehmen und Airlines, auf eine zeitnahe Lösung.

Schweiz

In der Schweiz, wo es zuletzt keine Neuinfektionen mehr gab, sind die Hotels geöffnet, auch Wellnessbereiche sind erlaubt. Campingplätze sind noch geschlossen. In den Restaurants gilt die Abstandsregel von zwei Metern zwischen den Tischen. Vier Erwachsene mit ihren Kindern dürfen an einem Tisch sitzen. Im öffentlichen Raum dürfen sich bis zu fünf Personen treffen. Bahn und Busse verkehren im regulären Takt. Schutzmasken sind darin nicht vorgeschrieben, werden aber empfohlen, falls man nicht zwei Meter Abstand halten kann. Die Berg- und Seilbahnen sind noch geschlossen, es gibt aber starken Druck, sie ab 8. Juni zu öffnen. Ebenso Kinos, Theater und Schwimmbäder. Mit der Grenzöffnung zu Deutschland wird ab dem 15. Juni gerechnet.

Griechenland

Seit Montag dürfen sich die Griechen wieder frei innerhalb ihres Landes bewegen. Ab 1. Juli ist ein Neustart im Tourismus anvisiert, der wirtschaftlich extrem wichtig ist für das Land. Geplant ist, dass am Meer wie am Pool Liegen und Sonnenschirme in einem Abstand von drei bis fünf Metern voneinander entfernt stehen müssen. Diskussionen gibt es darüber, ob die Mahlzeiten als Buffet oder am Tisch serviert werden. Womöglich wird Griechenland mit anderen wenig betroffenen Ländern wie Zypern, Österreich, Tschechien, Bulgarien und Israel "Korridor-Lösungen" anstreben - Deutschland gehört bislang nicht dazu. Aegean Airlines plant ab 1. Juni wieder regelmäßige Flüge nach Tel Aviv, die Fähren laufen langsam wieder im Normalbetrieb, die archäologischen Stätten sind seit Montag wieder geöffnet. Die Museen sollen am 15. Juni geöffnet werden.

Frankreich

Frankreich hat die strikte Ausgangsbeschränkung im Land zwar gelockert, wer sich weiter als 100 Kilometer Luftlinie von seinem Wohnort entfernen will, braucht aber einen beruflichen oder wichtigen familiären Grund. Die Öffnung von Parks und Stränden ist regional unterschiedlich, an der Atlantikküste öffnen erste Strände bereits wieder zum Baden und Angeln. Cafés und Restaurants können von 2. Juni an in weniger stark vom Virus betroffenen Regionen wieder öffnen. Urlaubsreisen im eigenen Land sollen für Franzosen von Juli an wieder möglich sein. Ab wann ausländische Touristen einreisen dürfen, ist noch unklar. Bereits jetzt dürfen kleinere Museen wieder Besucher empfangen, große Museen werden noch länger geschlossen bleiben. Der Louvre beispielsweise voraussichtlich bis September.

Türkei

Ende Mai soll der innertürkische Tourismus wieder aufgenommen werden, im Juli sollen auch wieder internationale Gäste kommen. Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy hat sich ein Zertifizierungssystem für Hotels und Ressorts ausgedacht: Tische im Restaurant und Liegestühle am Strand sollen mit größerem Abstand gestellt werden, an den Eingängen soll es Wärmekameras geben. Speisen könnten am Buffet abgepackt angeboten oder direkt am Tisch serviert werden, Zimmer nach dem Gästewechsel speziell gereinigt, gelüftet und mit Ultravioletttechnik überprüft, das Gepäck schon bei der Ankunft systematisch desinfiziert werden. Hinzu kommen Fiebermessen und Corona-Tests direkt bei der Ankunft am Flughafen sowie Pandemieschulungen für das Personal.

Kroatien

Kroatien ist vorgeprescht. Bereits seit dem vergangenen Wochenende dürfen alle EU-Bürger einreisen, die an der Grenze eine Buchungsbestätigung vorweisen können. "Wir leben vom Tourismus. Es liegt in unserem Interesse, dass möglichst viele Menschen zu uns kommen", sagte der kroatische Präsident Zoran Milanović. Hotels, Restaurants und Campingplätze sind geöffnet, auch die Strände. Es gilt die Abstandsregel von 1,5 Meter, die Kellner müssen Masken tragen. Die Fähren zu den Inseln fahren wieder, wie genau die Abstandsregeln dort umgesetzt werden, ist unklar. Nur die Insel Brač wurde wegen mehrerer Covid-19-Fälle am 9. Mai mit einer 14-tägigen Quarantäne belegt. Insgesamt hat Kroatien relativ wenige Infizierte.