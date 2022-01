Nach fast zwei Jahren voller Alleingänge beschließen die Mitgliedsstaaten neue Regeln - eine entscheidende Rolle spielt dabei das Covid-Zertifikat. Was ändert sich in der Praxis? Die wichtigsten Antworten.

Von Irene Helmes

Was soll künftig an den EU-Grenzen gelten?

Das digitale EU-Covid-Zertifikat gibt es bereits seit Sommer 2021. Allerdings war es bisher nur ein Element in den Einreiseregeln. So werden etwa Herkunftsländer je nach Inzidenz in Risikokategorien eingeteilt, für die verschieden strenge Vorschriften gelten. In Zukunft soll das Zertifikat für Reisen in der EU aber wichtiger sein als das Infektionsgeschehen im Abreiseland. Die EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, dass nicht mehr entscheidend sein soll, von wo aus eine Reise startet und welche Inzidenz dort herrscht - sondern, ob ein gültiger Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorliegt.