Mitten in ... Starnberg

Eine alternative Party in Starnberg, echt jetzt? Echt jetzt. Um die Feuertonne tanzen sie ohne Schuhe, an der Bar gibt es Crémant für drei Euro, und irgendwann hebeln zwei Männer die Fenster aus - jetzt wummert der ganze See. Klar kommt die Polizei. Und geht wieder, ohne irgendwas zu unternehmen. Es ist der ganz große Sommerfrieden. Ein Mann um die 50, der seine Sonnenbrille auch dann nicht absetzt, als es dunkel wird, ist besonders gut drauf. Tanzend nähert er sich zwei Frauen, die höchstens halb so alt sind wie er. Er balzt, offeriert Zigaretten und zeigt stolz auf eine andere Frau: "Das ist meine. Seit 30 Jahren verheiratet." Bedeutungsvolle Pause. "Aber wir leben in einer offenen Beziehung." Aha. Die Frauen blicken sich verwirrt-beschämt an. Da kommt noch eine junge Frau um die Ecke und stellt sich dazu. "Papa, du bist ja immer noch da!"

Friederike Zoe Grasshoff

SZ vom 24. August 2018