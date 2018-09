Mitten in ... Hoi An

Erschöpft kehren die zwei Touristen von einem Ausflug in ihre Pension nach Hoi An zurück. Der Gastgeber passt sie ab. "What about your hä?", fragt er die Frau besorgt. "My hä?" "Yes, your hä!" Er fasst sich mit der Hand an den Kopf. "My hair?" Die Frau tastet irritiert ihre Haare ab. "No, your hä", sagt der Gastgeber, und als sie immer noch nicht versteht, bedeutet er ihr, auf dem Stuhl Platz zu nehmen. Und beginnt mit einer phänomenalen Kopfmassage. "It's better?", fragt er nach zehn Minuten. Die Urlauberin, die sich die ganze Zeit das Lachen hat verkneifen müssen, nickt. Ihr Gastgeber wirkt erleichtert. Weshalb es die Kopfmassage gab? Er hatte gedacht, dass das nasse Handtuch, das die Gäste am Morgen auf dem Bett hatten liegen lassen, von einem nächtlichen Migräneanfall zeugte. Dabei hatte die Frau damit nur ihren "Hä" nach dem Duschen trocken gerieben.

Isabel Bernstein

SZ vom 21. September 2018