Mitten in ... Florenz

Warum schleicht das Auto vor uns so? Also überholen. Plötzlich ein Schlag. Hat der was auf uns geworfen? Der Fahrer macht Zeichen anzuhalten. Die Beifahrerin steigt aus, streicht über unseren Spiegel. "Sie haben uns touchiert", ruft sie. Tatsächlich, ein Kratzer, und der Spiegel der Italiener ist zersplittert. Sie wollen 300 Euro. Wir sagen: "Polizei." Der Fahrer: "Dauert zwei Stunden." Die Frau zeigt auf ihren Bauch: "Baby! Ospedale! Schnell!" Aber ist sie nicht mindestens 50? Da kräht das eigene Kind los. Und wir haben 650 Kilometer vor uns.

"Dann 100 Euro", sagt der Fahrer. "Baby!", jammert die Frau. Puh, Hektik. Wir zahlen, sie brausen davon. Warum mit offenem Kofferraum? Da macht es klick: damit man das Kennzeichen nicht sieht. Trickbetrüger! Der Kratzer lässt sich abwischen, war aufgemalt. Ach, Italien! Und: Ach, wir dummen Deutschen!

Nadeschda Scharfenberg

SZ vom 7. September 2018