Wenn ein Koffer verloren geht, kann es den Urlaub retten, schlau gepackt zu haben. Doch was braucht man wirklich in den ersten Tagen? Ein paar Tipps.

Von Ingrid Brunner und Eva Dignös

Wenn das Gepäck auch nach der allerletzten Runde nicht auf dem Gepäckband liegt, reagieren die meisten Menschen ähnlich. Erst beschimpft man die Airline - und dann sich selbst. Ach, hätte ich doch wenigstens mein XXX ins Handgepäck getan. Hier lässt sich nun einsetzen, was man am schmerzlichsten vermissen wird in den kommenden Tagen: Antifaltencreme, Teddy, Lieblingspyjama, frische Unterwäsche. Dabei helfen schon ein paar Packregeln, den Schock am Kofferkarussell ein wenig abzumildern.

Risikominimierung: Die Wäsche klug verteilen

Zum Beispiel die alte Anlegerweisheit, nicht alle Eier ins gleiche Körbchen zu legen. Übertragen aufs Kofferpacken heißt dies: Familien und Paare, die mit mehr als einem Koffer reisen, sollten ihre Wäsche mischen. Bei drei Personen und drei Koffern bedeutet dies dann, dass jede Person ein Drittel ihrer Sachen in jedem Koffer hat. Wenn nicht alle Gepäckstücke ankommen, hat jeder zumindest einen Teil seiner Sachen. Einigen Puristen mag es widerstreben, die eigenen Boxershorts mit den Socken einer anderen Person zu vermengen. Nicht nur deshalb empfiehlt es sich, Wäschestücke nach Sorten in Beutel zu verpacken. So sind sie auch leichter auffindbar, und ein paar Reservebeutel für Schmutzwäsche oder Einkäufe sind stets hilfreich.

Packen wie die Profis

Zudem schadet es nicht, sich ein paar Tricks von Geschäftsreisenden abzuschauen, die zumeist nur mit einem handlichen Trolley unterwegs sind und bei ihren Terminen trotzdem eine gute Figur machen. Wenn die es schaffen, alles Nötige für drei, vier Tage im Trolley zu verstauen, sollten das Urlaubsreisende, die keine gebügelten Hemden oder Blusen brauchen, doch auch hinbekommen. Vielreisende wissen: Gut zusammengelegte Wäsche spart Platz. Einige gehen sogar so weit, Kleidung in luftdichten Beuteln zu verstauen und diese dann zu vakuumieren. Das geht auch ohne Maschine. Einfach rollen, bis die Luft entweicht: Das schrumpft das Volumen deutlich. Positiver Nebeneffekt: Die Beutel lassen sich gut stapeln.

Priorisieren: Was brauche ich wirklich, um fort- und wieder heimzukommen?

Machen Sie eine Packliste und priorisieren Sie: Was ist das Wichtigste, um fort- und, ebenso wichtig: wieder heimzukommen? Klar: Ticket, Handy, Pass, Bargeld, Karten und Ladekabel. Diese Dinge gehören immer ins Handgepäck. Ebenso wichtige Medikamente - etwa Asthmaspray, Herztabletten, Insulin. Dasselbe gilt für Schlüssel und selbstverständlich für Wertsachen. Am besten nimmt man so wenig teuren Schmuck wie möglich mit. Wer in den Ferien unbedingt Eindruck schinden möchte: Modeschmuck und das Rolex-Imitat vom letzten Strandurlaub tun's auch - den Unterschied merkt eh kaum einer.

Minimieren: Wie bleibe ich frisch und sauber?

Der Kulturbeutel bleibt umso handlicher, je weniger Platz Cremes einnehmen. Ein Tipp: Pröbchen der Lieblingscreme, -lotion, -gesichtsreinigung, von Eau de Toilette, Aftershave und was man sonst noch fürs wohlige Gut-gepflegt-Gefühl braucht, das Jahr über horten. Duschgel und Haarpflege gibt es oft auch in kleinen Fläschchen - oder man füllt es selbst ab und nach. Am besten packt man alles in einen durchsichtigen Mini-Kulturbeutel, wie sie an Flughäfen üblich sind. Wer das ins Handgepäck nimmt, kommt auch ohne Koffer etliche Tage gut klar und ist im Flughafen schneller durch die Security (Merke: Es dürfen nicht mehr 100 Milliliter pro Fläschchen sein, insgesamt maximal ein Liter). Noch besser für die Umwelt sind Seifen oder Waschstücke für Haut und Haar: Die sind plastikfrei und können nicht auslaufen. Auch bei der Zugfahrt und auf Rasthaustoiletten ist ein kleiner Waschbeutel praktisch, und man ist oft froh, eigene Pflegeprodukte dabeizuhaben.

Die ersten Tage ohne Koffer

Kleidung: Mindestens ein Satz Unterwäsche sollte ins Handgepäck. Erfahrene Reisende empfehlen Unterwäsche, deren Material, Schnitt und Muster sich auch als Badebekleidung eignen. Dazu ein Ersatzshirt oder -hemd, eine Hose oder ein koffertaugliches Kleid, Socken sowie eine Kombi, die sich auch als Pyjama eignet. Am besten sind die Kleidungsstücke farblich aufeinander abgestimmt, so lassen sie sich gut miteinander kombinieren. Vielseitig verwendbar ist ein großes Tuch: Es schützt gegen eisige Luft aus der Klimaanlage ebenso wie gegen Sonnenbrand und den kühlen Abendwind. Männer, nicht nur jene mit wenig oder keinem Haupthaar, sollten ein Käppi mitnehmen.

Schuhe: Wenn die dicken Wanderschuhe unbedingt mitmüssen, zieht man sie am besten gleich an. Ansonsten empfiehlt sich bequemes Schuhwerk für die Reise. Nun noch ein Paar Badeschläppchen, und schon hat man ein Notfallset für den Strand, für die Nacht und den darauffolgenden Tag, ohne zu muffeln.

Trolley oder Rucksack?

Wer die Hände frei haben muss, etwa um ein Kleinkind zu tragen, ist mit einem Rucksack besser beraten. Ein Rucksack mit vielen Fächern und Reißverschlüssen ist praktisch, weil man sich besser organisieren kann, und wichtige Gegenstände sind leichter zugänglich. Aber auch in den Trolley passen, wenn man ihn richtig packt, weit mehr Dinge hinein als die oben aufgeführten.

Ob Trolley oder Rucksack: Das Handgepäck sollte die vorgeschriebenen Maße zur Mitnahme in der Kabine, die von Airline zu Airline differieren, nicht überschreiten. Es empfiehlt sich dringend, sich rechtzeitig zu informieren, welche Airline welche Maße akzeptiert. Diskussionen am Check-in sind wenig zielführend. Lufthansa beispielsweise akzeptiert 55 auf 40 auf 23 Zentimeter, Ryan Air maximal 40 auf 20 auf 25 Zentimeter.

Kindersachen zuerst

Kindgerecht packen heißt: Vergessen Sie ihre Lieblingscreme, zunächst gilt es an die Grundbedürfnisse der Kleinen zu denken, die je nach Alter recht unterschiedlich sind. Wickeltasche, Tee, Milchpulver, Fläschchen und Gläschen, das Lieblings-Stofftier, Kopfbedeckung, eine Stoffwindel zum Verdunkeln, Spielzeug, Lieblingshörspiele und Bücher. Wer all das griffbereit hat und noch Stauraum findet, kann den Platz immer noch mit dem persönlichen Survival Kit füllen: Ohrstöpsel, Kopfhörer, Erfrischungstücher - und Kreislauftropfen für die Erstversorgung, wenn sich am Kofferband alles dreht, nur nicht der eigene Koffer.

Koffer suchen

Für den Fall, dass das Gepäckstück zwar ankommt, aber in der Masse der anderen, meist schwarzen Koffer, nicht auffindbar ist, hilft es, ihn zu individualisieren. Fraport rät zu Schleifchen, andere schwören auf Aufkleber von früheren Reisen, wieder andere zu bunten Kofferbändern. Anhänger mit Adresse sind praktisch, könnten potenziellen Einbrechern aber auch verraten, welche Wohnung gerade leer steht. Eine Möglichkeit wäre hier, nur die Handynummer zu nennen. Eine andere die Visitenkarte, auf der die Firmenadresse und die Handynummer steht. Hilft aber alles nur, wenn der Koffer mit ans Ziel gereist ist.

Und wenn der verlorene Koffer seinen Standort funken würde? Das bringt ihn zwar noch nicht her, aber man wüsste immerhin, wo sich das gute Stück gerade befindet. Klingt nach Zukunftsmusik, ist es aber nicht: In immer mehr Gepäckstücken reisen digitale Tracker mit. Die münzgroßen Plaketten gibt es beispielsweise von den Smartphone-Platzhirschen Apple und Samsung, bei dem einen heißen sie Airtag, bei dem anderen Smarttag. Auf den Markt gebracht wurden sie ursprünglich, um via Bluetooth beispielsweise einen verlegten Schlüssel wiederzufinden. Sie funktionieren aber auch über Hunderte Kilometer, sofern andere Smartphone-Nutzer der entsprechenden Marken in der Nähe sind. Deren Geräte fangen die Signale auf, leiten anonymisiert die Standortdaten weiter, und der Kofferbesitzer kann in einer App ablesen, wo sich das gute Stück gerade befindet.

Bislang hat keine Airline Einwände dagegen erhoben, dass die batteriebetriebenen Gadgets mitreisen: Die Knopfzellen sind auch im Frachtraum erlaubt, die Bluetooth-Strahlung ist offenbar so gering, dass man sich keine Sorgen um die Sicherheit in der Luft macht. Was nun allerdings noch zu erfinden wäre, ist ein Wundergerät, das den Koffer nach der Ortung zurück an den gewünschten Standort beamt.