Das haben wir Deutschen von unserem Pragmatismus, unserer Vorsicht, unserem Hang, lieber Kopf- als Bauchentscheidungen zu treffen: Da planen wir wochenlang hin an einer Reise , wägen die Dinge sorgfältig ab – und finden am Urlaubsziel dann doch alles eher bloß mittelprächtig.

Wie kann das sein? Schließlich haben wir das Budget streng im Blick, kennen die Klimatabellen auswendig, haben auch zwischen den Zeilen in den Bewertungsportalen gelesen und alle Staufallen und Fluglotsenstreiks antizipiert, haben clever gepackt und sind präpariert, um nur ja auf keinen Nepp hereinzufallen. Kurz: Negative Überraschungen sind ausgeschlossen. Doch dann? Fehlt trotzdem der letzte Kick. Ist es zwar besser als im Büro, der Fabrik oder hinter dem Steuer eines Paketautos. Aber nicht lebensverändernd großartig.

Wer sich im Urlaub nur mittelmäßig erholt und über zu vieles ärgern muss, sollte die Dinge radikal verändern

Das liegt daran, dass wir vollkommen falsche Kriterien anlegen bei der Wahl der Reiseziele. Solch schnöde Dinge wie Kosten, Empfehlungen von Freunden und die Berechenbarkeit der Risiken. Anstatt nach den Sternen zu greifen – oder sie zumindest zurate zu ziehen. Wer Erfüllung finden will auf Reisen, unterwegs die beste Zeit des Jahres erleben und als ein rundum glücklicher Mensch zurückkehren möchte in seinen Alltag, der sollte vorher nicht seinen Kontostand checken, die Qualität der medizinischen Versorgung am Urlaubsort oder die Verträglichkeit lokaler Speisen durch den eigenen Verdauungstrakt. Sondern sein Horoskop studieren.

Ein Online-Portal hat das längst erkannt und deshalb gemeinsam mit einer Astrologin nicht zum ersten Mal ein Reisehoroskop für das anstehende neue Jahr ermittelt. Die Leute müssten eben nur endlich einmal danach handeln. Ist doch eigentlich auch ganz einfach. Widder sind demnach 2026 besonders spontan und abenteuerlustig und ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Also ab nach Argentinien oder Neuseeland. Löwen brauchen eine Mischung aus Luxus und Abenteuer. Dubai oder Miami sind die Ziele der Wahl. Fische reisen, um sich inspirieren zu lassen, und suchen nach Magie – das Horoskop empfiehlt: Malediven oder Sansibar.

Man sieht: Sehr konsequent ist das Horoskop bei der Missachtung von spaßtrübenden Nebensächlichkeiten wie beispielsweise den Kosten. Aber hey, was soll’s. Allerdings hat es nicht für jedes Sternzeichen eine erbauliche Weissagung parat: Krebse, so heißt es, seien tendenziell verträumt und setzen eher auf eine vertraute und sichere Umgebung. Also heißt es für diese Menschen: wieder in die norwegische Hütte, die Ferienwohnung in Santorini oder das abgelegene Hotel auf den Seychellen. Gähn, da war es doch schon im vergangenen Jahr eher öd.

Sorry, Schatz, wir können nicht gemeinsam in Urlaub fahren. Du hast das falsche Sternzeichen

Was in dem Horoskop indessen bedacht wird, ist die passende Reisebegleitung. Jungfrauen sollten in der Fremde tunlichst Steinböcke an ihrer Seite haben, um von deren Strukturiertheit zu profitieren. Während Steinböcke ihrerseits gut beraten sind mit Krebsen, die aufgrund ihrer emotionalen Wärme eine gute Ergänzung sind. Was aber machen, wenn man selbst Steinbock ist, der Partner oder die Partnerin aber weder Jungfrau noch Krebs? Es trotzdem riskieren, in dem Wissen, dass der Urlaub missraten wird, oder doch lieber zu Hause bleiben? Sich trennen? Oder zumindest getrennt in die Ferien fahren?

Die Wahl des perfekten Reiseziels, das lehrt dieses Reisehoroskop, fängt bereits mit viel grundlegenderen Lebensentscheidungen an.