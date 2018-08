29. August 2018, 18:57 Uhr Reisebücher Liebe geht durch den Wagen

Mit den Hippie-Abenteuern der Sechzigerjahre haben heutige Roadtrips wenig gemein.

Von Stefan Fischer

Ein Campingbus braucht einen Namen. Selbst wenn er Frankie heißt oder Walter. Das ist allemal besser, als wenn er ein anonymes Ding bliebe, nicht mehr wäre als ein Mittel zum Zweck. Wer seinem Van nicht vertraut, der braucht gar nicht erst loszufahren, ob nun in Kanada an den Polarkreis oder über Iran, Afghanistan und Pakistan bis nach Indien. Ja, nicht einmal nach Portugal. Und vertrauen kann man nur sehr guten Freunden. Typen zum Beispiel wie Smurphy oder eben Frankie.

Wenn Menschen, die mit einem Bus auf große Reise gehen, darüber dann ein Buch schreiben, sind das also meistens Liebesgeschichten.

Die ausgedehnte Reise im Campingbus ist nicht nur ein Abenteuer, sondern auch ein Lebensgefühl - das gerade einem Relaunch unterzogen wird und jetzt als Van Life firmiert. Der Lässigkeitsfaktor ist hoch, egal, ob dieses Leben im und mit dem motorisierten Kumpel eine Haltung ist oder bloß Attitüde. Das schlägt sich auch auf dem Buchmarkt nieder.

Sogar mit den alten Hippie-Abenteuern der Sechziger- und Siebzigerjahre kann man wieder Eindruck schinden. So protokolliert Heiko P. Wacker, wie der Allgäuer Jürgen Schultz mehrfach "Im Bulli auf dem Hippie Trail" unterwegs war. Mit staunenswerter Naivität hat Schultz seine Reisen unternommen, von denen er heute sehr reflektiert erzählt. Das macht den Band reizvoll. Weil man zum einen wieder vor Augen geführt bekommt, dass die Welt schon einmal schrankenloser war, als sie es zur Zeit ist. Und wenn auch nur deshalb, weil auf allen Seiten die Arglosigkeit größer war. Zum anderen ist Schultz kein typischer Hippie, Drogen zum Beispiel, so sagt er, habe er nie konsumiert. Er habe die Freiheit auf seinen Reisen sehr genossen, aber schon damals die Gefahr erkannt, sich in ihr zu verlieren. Seine Erinnerungen sind auch solche an Abgestürzte und früh Verstorbene.

Die unbedarften Zeiten sind vorbei. Auf Schultz' Credo "Man muss nur den Zündschlüssel rumdrehen und losfahren. Alles andere findet sich von selbst" beruft sich heutzutage kaum jemand mehr. Die Busse werden aufgemotzt und ausgebaut, vor allem, wenn es sich um Retro-Gefährte handelt. Norbert Nettekoven widmet dieser "Bullimania" einen ganzen Band. In ihm finden sich VW-Bullis, die zur Stretchlimousine verlängert oder in die Wasserbetten eingebaut worden sind. Andere Bullis sind als rollende DJ-Pulte unterwegs. Ein Brite, klar, hat seinen Bus sogar zu einem Pub umfunktioniert.

Der Campingbus-Hype ist so groß, dass er auch für die Sharing Economy interessant geworden ist. Und sich die Plattform Paul Camper nicht darauf beschränkt, leih- und verleihwillige Camper zusammenzubringen (Seite 2), sondern mit dem "Easy Camper Guide" gleich noch passende Ratgeber-Literatur anbietet.

Der gegenwärtige Lifestyle verbindet den Hang zur Nostalgie mit der Progressivität der Digitalisierung. Ein Beispiel dafür ist Martin Röhrigs Bericht "Schrauben. Schlafen. Surfen". Röhrig hat sich einen T2-Bulli gekauft und ihn Smurphy getauft, weil der Wagen schlumpfig blau-weiß ist. Der Bus ist alt und anfällig, soweit es den Motorraum betrifft. Im Wohnbereich hat Röhrig indessen viel moderne Technik verbaut. Sollte Manufactum jemals Reisen anbieten wollen: Martin Röhrig könnte das Konzept liefern. Spektakulär ist das als Lektüre nicht. In den besseren Passagen ist der Bericht von einer mehrmonatigen Fahrt entlang der europäischen Atlantikküste witzig und charmant. Etwa wenn Röhrig davon erzählt, wie er bei einem Spaziergang an einer Steilküste in die Schar der Jakobspilger eingereiht wird. In den schwächeren werden die Schilderungen belanglos und schnell auch redundant.

Mit der Spontaneität ist es auch nicht immer weit her. Röhrig zum Beispiel kontaktiert oft Freunde und Bekannte und folgt ihren Ratschlägen für gute Stellplätze und Surfstrände. Elsa Frindik-Pierret und Bertrand Lanneau wiederum sind von einer Agentur ausgewählt worden für einen sechsmonatigen Roadtrip. Das Auto wird gestellt, die Route vorgegeben, wenn auch nicht minutiös. Und so reißen die zwei Franzosen 24 Länder runter in einem halben Jahr. Sie sind unentwegt berückt von der Natur. In größere Städte trauen sie sich nicht; und um mit Menschen in Kontakt zu kommen, fehlt ihnen die Zeit. Nicht jeder, der eine Reise macht, hat etwas zu erzählen.

Dass es auch anders geht, zeigt Heike Praschel, die mit ihrem Mann Tom und den beiden Kindern Paula und Emma die Westküste Nordamerikas bereist - in einem alten amerikanischen Schulbus. Was eine schöne Pointe ist, weil die beiden Töchter für die Zeit der Reise von der Schulpflicht befreit worden sind. Bei Praschel ist nicht jeder Tag gleich wichtig, sie berichtet nur dann, wenn es tatsächlich etwas zu erzählen gibt. Vor allem gilt das für die Begegnungen mit Menschen, manchmal auch mit wilden Tieren. Hinzu kommen die Beobachtungen, wie vor allem die Kinder aufgrund der Erlebnisse reifen.

Die Praschels haben sich ihre Neugier bewahrt, obwohl es nicht die erste große Reise der Familie ist. Hinzu kommt: Reisen ist etwas Egoistisches, jeder Kontakt ein Eindringen in soziale Gefüge. Heike Praschel ist sich dessen in "Mit dem Schulbus in die Wildnis" bewusst.

Zum Appetithappen wird die große Tour in den beiden ansprechend gestalteten Bänden "Off the Road" und "Hit the Road". Sie versammeln kurze Porträts von Abenteuerlustigen, die der Sesshaftigkeit in der Regel komplett abgeschworen haben. In den meisten der anderen Bücher ist das hingegen ein wichtiges Thema: Wie man nach so einer Reise wieder zurückfindet in den gewöhnlichen Alltag.

