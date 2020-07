Vor gleichen Herausforderungen: Samoa und Tokelau in der Südsee und die Halligen in der Nordsee haben erstaunlich viel gemeinsam.

Die drei Korallenatolle, die das von Neuseeland abhängige Tokelau bilden, sowie der benachbarte Südsee-Inselstaat Samoa einerseits und die weit entfernten Halligen in der Nordsee andererseits haben mehr gemeinsam, als dass sie ungefähr auf derselben imaginären Linie liegen, die die Menschen um die Erde gespannt haben: auf dem achten östlichen beziehungsweise dem 172. westlichen Längengrad. Mehr oder weniger auf diesem Längengrad liegt auch das Klimahaus Bremerhaven, dort wird das Leben entlang dieses Längengrades in neun unterschiedlichen Regionen dargestellt.

In die beiden Genannten hat die Leitung des Klimahauses nun ein Team entsandt, um das Leben dort neuerlich zu dokumentieren - in einem Film und in dem Buch "Nordsee - Südsee", erschienen bei Knesebeck. Die Halligen sowie die benachbarten Samoa und Tokelau stehen vor ähnlichen Herausforderungen: Der Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane und die Zunahme von extremen Wetterphänomenen bedrohen die Zukunft. Ziemlich konkret.

Die Autorin Jana Steingässer, die sich viel mit dem Klimawandel und seinen Folgen befasst, hat mit Landwirten, Küstenschützern, Lehrerinnen und einer Wirtin auf der Hallig Langeneß gesprochen, mit Politikerinnen und Ministern, Umweltaktivistinnen und einem Musiker in der Südsee. Sie erklären einem sehr anschaulich den speziellen Lebensraum, der ihre Heimat ist. Sehr schnell erfährt Steingässer auch, wo die Konfliktlinien innerhalb der Gemeinschaften verlaufen. Auch wenn alle das Ziel haben, die Halligen zu bewahren, sind sich Natur-, Tier- und Küstenschützer nicht einig über den richtigen Weg. Etwas anders ist es auf Samoa und Tokelau: Der Gemeinschaftssinn ist größer, durch Überzeugungsarbeit können viele Bewohner eingebunden werden in Schutzprojekte. Dort fehlt es anders als in Deutschland aber oft am Geld. Sinnlich erfahrbar werden diese kleinen Welten durch die Fotografien von Manolo Ty.

Jana Steingässer, Manolo Ty: Nordsee - Südsee. Zwei Welten im Wandel. Herausgegeben vom Klimahaus Bremerhaven. Knesebeck Verlag, München 2020. 192 Seiten, 30 Euro.