3. April 2019, 18:46 Uhr Reisebuch Urlaub geht durch den Magen

Aus dem Meer kommen die Fische, aus dem Kräutergarten die Aromen: Die Küche gehört zu den Attraktionen in Istrien und auf Mallorca. Zwei Bücher zeigen diese mediterrane Lebensart.

Von Stefan Fischer

Von der schönen Landschaft allein kann der Mensch nicht leben, auch nicht der Urlauber. Und wer sich nicht abspeisen lassen will an den Trögen der All-inclusive-Büfetts, wer vielmehr neugierig ist auf die jeweilige landestypische Küche, wird häufig belohnt - kulinarisch, aber auch, indem er Einheimische kennenlernt und ihren Lebensstil. Was auf die Tische kommt, prägt wiederum die Landschaft, so schließt sich ein Kreis. Und das schlägt sich neuerdings häufig auf dem Buchmarkt nieder: Denn immer mehr Kochbücher befassen sich auch mit der Region, aus der die Rezepte und Zutaten stammen, und Reisebildbände betrachten vermehrt die Kulinarik als einen Teil der Attraktion, neben Architektur und Landschaftsbild.

Ein schönes Beispiel liefert der Band "Mallorca. Mar i Muntanya" von Antonia und Alexander Feig. Es ist ein Liebhaberprojekt der beiden Fotografen, die an der Schnittstelle von Werbung und Fotodesign arbeiten. Sie ästhetisieren die Lieblingsinsel der Deutschen, die man dafür gar nicht verfälschen muss. Denn es gibt nicht nur den Massentourismus, sondern nach wie vor Landwirtschaft, dörfliche Traditionen, wenig frequentierte Orte und eben eine anspruchsvolle Gastronomie, die sich nach dem richtet, was auf der Insel wächst und seit jeher zubereitet wird. Der Band enthält demnach ein paar Rezepte, etwa für eine Erbsencremesuppe, für weißen Nougat oder die mediterrane Variante eines Gin Tonic. Es geht da wie in dem ganzen Buch um - jedenfalls indirekt - den Alltag der Bewohner, an dem sich eine Erhabenheit des Einfachen abbilden lässt. Denn die Mallorquiner sind kaum zu sehen auf den Fotografien, die viel häufiger Stillleben zeigen, aus denen eine wohltuende Gemütlichkeit spricht. Veröffentlicht haben Antonia und Alexander Feig ihr Werk im Büro-Wilhelm-Verlag, der 2018 mit dem Bayerischen Kleinverlagspreis ausgezeichnet worden ist und selbst Teil einer Designagentur ist.

So wie das "Mallorca"-Buch den Weg findet von der Lebensart an den Tisch, ist es bei Anica Matzka-Dojder andersherum: "Mein Istrien-Kochbuch" hat den Fokus in der Küche, bewegt sich von dort jedoch in den Gemüsegarten und in die Markthallen und schließlich in die gesamte Kulturlandschaft hinaus, die die Autorin großflächig bemisst, indem sie Triest, die slowenische Küste und den Kvarner dazurechnet. Also nicht in gegenwärtigen Verwaltungsdistrikten denkt, sondern kulturhistorisch.

Dieses Istrien-Buch mit Fotografien von Ulrike Köb macht Lust auf Streifzüge zu Winzern und Olivenöl-Produzenten, über Märkte und in Restaurants. Zwar nennen Matzka-Dojder und ihr Mann Manfred Matzka konkrete Orte, vor allem jedoch ermuntern sie ihre Leser, auf eigene Faust loszuziehen, um eigene kulinarische Lieblingsorte zu entdecken. Das Buch liefert Hinweise, wo und wonach sich zu suchen lohnt.

Antonia und Alexander Feig: Mallorca. Mar i Muntanya. Büro Wilhelm Verlag, Amberg 2018. 264 Seiten, 98 Euro. Anica Matzka-Dojder, Manfred Matzka, Ulrike Köb: Mein Istrien-Kochbuch. Christian Brandstätter Verlag, Wien 2019. 200 Seiten, 30 Euro.