Schwindende Wasserreserven: In der Wüste sind die Möglichkeiten zur Produktion von Nahrungsmitteln stark eingeschränkt. Als Ausweg werden große Flächen für die Landwirtschaft bewässert, wobei großteils fossiles Grundwasser verwendet wird. Ein großes Problem ist dabei die Verknappung der Grundwasserreserven. In Saudi- Arabien hat daher ein Rückzug aus der Produktion von Weizen begonnen, der vor allem als Viehfutter verwendet wurde.

Verlassene Oase: Gaberoun liegt im Westen Libyens inmitten des Erg Ubari in der libyschen Sahara um einen stark salzhaltigen, von Palmen gesäumten See. Am See stehen Ruinen der Siedlung eines Tuareg-Stammes, der die Oase bis zur Absiedelung in den 1980er Jahren bewohnte. Heute ist Gaberoun eine Attraktion für Touristen, die hier Station auf ihrer Wüstensafari machen.

Seen zwischen den Dünen: Mehr als 140 kleine Seen liegen zwischen den bis zu 500 Meter hohen Dünen der Badain-Jaran-Wüste in der Inneren Mongolei, deren Name "geheimnisvolle Seen" bedeutet. Von Grundwasserquellen gespeist, haben die Seen einen stark unterschiedlichen Salzgehalt. Desertifikation lässt die Badain-Jaran-Wüste mit der Tengger-Wüste im Osten zusammenwachsen.

Tiefes Tal in der Atacama: In die Atacama-Wüste im Norden Chiles hat die Quebrada Camiña ein tiefes Tal geschnitten. Als Quebradas werden nur zeitweise Wasser führende Flüsse bezeichnet. Im 19. Jahrhundert wurden in dieser Region, die zunächst zu Peru gehörte, an zahlreichen Stellen Salpeter- und Guanovorkommen ausgebeutet. Nach dem Salpeterkrieg fiel sie 1883 an Chile. Siedlungen finden sich hier ausschließlich in der Nähe des Talbodens.

Gräber am Wüstenrand: Zu den spektakulärsten Spuren alter Zivilisationen gehören die Pyramiden der ägyptischen Hochkultur. Besonders charakteristisch sind die vor 4500 Jahren erbauten drei großen Pyramiden bei Gizeh. Fünf Kilometer südwestlich des Kairoer Stadtzentrums am Rand der Wüste über dem Niltal gelegen waren sie schon Teil der sieben Weltwunder der Antike. Die von der Sphinx begleiteten Grabmäler der Pharaonen Cheops, Chefren und Mykerinos lösen durch ihre Größe und Geometrie auch heute noch Staunen aus, wobei die genaue Vorgangsweise beim Bau nach wie vor unbekannt ist.

Nichts als Sand und Steine - das ist natürlich Quatsch. In der Wüste gibt es sehr wohl Wasser; angeblich ertrinken aufgrund von Starkregenfällen sogar mehr Menschen in Wüsten, als darin verdursten. Immerhin rund 150 000 Menschen leben weltweit in Oasen, die dort zumeist und in durchaus beachtlichem Umfang Landwirtschaft betreiben. Wüsten sind ein Lebensraum, wenn auch ein ziemlich spezieller.

Besonders gut lässt sich das aus der Luft beobachten. Denn die Draufsicht ermöglicht einem eine Perspektive, die beides in den Blick rückt: jene Areale, in denen den Menschen ein dauerhaftes Leben möglich ist, und - zumeist in einem harten Kontrast dazu - die aride Umgebung. Für diese Perspektive muss man hoch hinauf. Im Fall des opulenten Bildbandes "Wüsten - Lebensraum der Extreme" bedeutet das: bis ins All. In Kooperation mit der Münchner Firma European Space Imaging präsentieren Markus Eisl und Gerald Mansberger ein Bild von Wüsten an den Schnittstellen von schierer Trockenheit und möglicher Zivilisation.

Schon das erste Kapitel veranschaulicht, welch dynamische Landschaften Wüsten sind - erdgeschichtlich ohnehin, aber auch in menschlichen Zeitspannen gemessen. Es gibt einige Vorher-nachher-Gegenüberstellungen in dem Buch, die starke Veränderungen in der Geografie innerhalb weniger Jahre dokumentieren.

In dem Punkt unterscheidet sich dieser aber noch nicht von anderen Wüstenbänden. Spannend wird es, wenn die Menschen als Bewohner hinzukommen. Sie selbst sind nicht zu sehen - ein Pixel entspricht auf diesen Bildern 30 Zentimetern -, aber ihre Eingriffe. Es geht um Wüstenstädte, um begrünte Bereiche und schließlich um die Wüste als Wirtschaftsraum. Aus dem All betrachtet, zeigen sich die Landschaften häufig als beinahe grafische Strukturen. Es sind sehr klare Bilder, die jedoch nicht immer auf den ersten Blick verraten, was sie eigentlich zeigen. Wüsten bergen eben etliche Geheimnisse.

Markus Eisl, Gerald Mansberger: Wüsten - Lebensraum der Extreme. Verlag eoVision, Salzburg 2019. 256 Seiten, 49,95 Euro.