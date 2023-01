In New York gibt es für nahezu alles ein Spezialgeschäft. Joel Holland hat viele dieser Ladenfronten gezeichnet - und macht damit Lust auf Spaziergänge durch die Stadt.

Rezension von Stefan Fischer

So schnell kann man ein Buchprojekt über die schönsten Läden in New York gar nicht realisieren, als dass nicht einige der ausgewählten Geschäfte geschlossen worden sind und das eine oder andere der gelobten Restaurants umgezogen ist, bis so ein Buch tatsächlich erscheint. Mit diesem Problem müssen der Illustrator Joel Holland und der Autor David Dodge umgehen.