Florian Werner verbringt einige Tage mit Fernfahrern, Polizisten und einem Botaniker in Garbsen Nord bei Hannover. Am Nabel der Welt.

Von Stefan Fischer

Eine Autobahnraststätte ist ein Ort der direkten Wege. Von der Zapfsäule an die Kasse. Vom Parkplatz zu den Toiletten. Vom Büfett an den Tisch. Florian Werner jedoch ist ein Mann für die Langstrecke an diesem Ort der kurzen Distanzen. Nachdem er sich im zugehörigen Motel eingerichtet hat, schreitet er die Raststätte Garbsen Nord erst einmal ab. Erkundet das Revier, markiert es.

Werner wird einige Tage bleiben. Er möchte vor allem mit Menschen in Kontakt kommen, für die eine Raststätte keine Durchgangsstation ist. Mit dem Pächter und seinen Mitarbeitern, mit Beamten der benachbarten Autobahnpolizeiwache. Mit den Fernfahrern, die an den Raststätten allabendlich ein Dorf auf Zeit errichten. Mit einem Flaschensammler, der regelmäßig in einer Art trotzigem Behauptungswillen mit dem Fahrrad kommt in diese Welt der motorisierten Mobilität.

Alfred Biolek hat hier die Süßspeisen und den Pudding gelobt

Eine Raststätte, das ist Innehalten und Stillstand inmitten immerwährender Bewegung. Sie liegt im Auge des Hurrikans. Speziell Garbsen Nord bei Hannover: In der Nähe kreuzen sich die A2 und die A7, die zentrale West-Ost- mit der zentralen Nord-Süd-Achse also. Florian Werner überdehnt das Verweilen, wird, was es eigentlich nicht gibt in diesem Kosmos: ein Bewohner. Im Motelzimmer, das er bezieht, hängt eine Karte, in der Garbsen als Nabel der Welt verzeichnet ist. So kann man das auch sehen. So sieht es Marc Münnich.

Schon seine Eltern haben die Raststätte betrieben und sogar ein Gästebuch geführt. In dem hat Uwe Seeler gereimt und Alfred Biolek die Süßspeisen gelobt sowie ein Jahr später noch einmal den Pudding. Münnich ist dort aufgewachsen, hat seine Schularbeiten meistens in der Kinderspielecke gemacht. Nun ist er selbst der Pächter. Garbsen Nord ist für ihn: Heimat. "Je länger wir reden", so Florian Werner, desto eher habe er den Eindruck, bei der Raststätte handele es sich "um den Nordhof von Bullerbü, um Katthult in Lönneberga oder eine andere wildromantische Örtlichkeit aus dem Astrid-Lindgren-Kosmos."

Irgendwann dreht sich das Gespräch um Heterotopien und Nicht-Orte

Zeit für einen Realitätsabgleich bei der Polizei. Tankbetrug komme häufiger vor, als man vermuten mag - ein bis zwei Mal in der Woche, sagt ein Beamter, mit dem Werner ins Gespräch kommt. Immer wieder hätten er und seine Kollegen es mit Betrunkenen zu tun, die aus Fernbussen geschmissen würden. Auch mit Prügeleien unter Fernfahrern - meistens geraten die beiden Fahrer eines Lkw aneinander. Sexualdelikte hingegen seien überhaupt kein Thema.

Der Beamte ist gläubig, das Gespräch der beiden Männer gleitet mehr und mehr ins Moralphilosophische. Ein Terrain, auf das sich Werner gerne begibt. Er landet später auch bei Michel Foucault und dessen Konzept von Heterotopien - Orte, die real sind und aber doch nach eigenen Regeln funktionieren, so als gehörten sie nicht zum Rest. Und er befasst sich natürlich mit Marc Augé und dessen Non-Lieux, den Nicht-Orten.

260 verschiedene Pflanzenarten wachsen auf dem Areal

Werner findet jedoch immer wieder zurück in die - nicht selten banale, aber oftmals auch überraschende - Realität der Raststätte Garbsen Nord. Mit einem Botaniker durchstreift er sie und erkennt in ihr, was sie ebenfalls ist: ein Biotop. 260 Pflanzenarten gedeihen hier. Auf etwas mehr als drei Seiten zählt Werner sie alle auf: "das Wolfsauge, das Gewöhnliche Ruchgras, der Hunds- und der Wiesen-Kerbel, die Acker-Schmalwand, die Große Klette, das Thymianblättrige Sandkraut, der Glatthafer ..."

Der Wille zur Groteske bricht immer wieder durch bei dem Autor, als eine dritte Ebene neben der philosophischen und der prosaischen. Sie ist ein Schutzmechanismus. Denn immerhin ist Werners Bericht eine Liebeserklärung, so der Untertitel. Indem der Autor sich erlaubt, sich immer wieder über manche und manches lustig zu machen, wird sein Bericht nicht zu schwärmerisch, sein Urteil nicht zu nachgiebig.

Gerade das Schrullige, mitunter Schäbige reizt Florian Werner. Das Unverstellte. So wie die Nachbildung der Freiheitsstatue auf dem Vordach des Rasthauses, die gar nicht erst den Anschein von Erhabenheit erweckt.