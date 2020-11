Von Stefan Fischer

Es ist ein wenig wie bei den Rätselaufgaben, bei denen man ein paar Streichhölzer verschieben muss, damit eine Gleichung aufgeht. Bei Michael Arndt sind es lediglich zwei Linien in zweien seiner reduzierten, dabei extrem originellen und aussagekräftigen Grafiken, um aus der Brooklyn Bridge den Broadway zu machen. Oder er tauscht Farben aus, um die Freiheitsstatue in das Chrysler Building zu verwandeln.

"That's New York", heißt sein Band. Darin finden sich knapp 200 Grafiken, die die Stadt charakterisieren. Wobei Arndt die Bilder einander oft paarweise gegenüberstellt. Das verleiht ihnen einen besonderen Witz und ermöglicht dem Grafiker Kommentare - bissige, zärtliche, überraschende. Das macht aus dem Band mehr als eine optische Spielerei, hinter vielen Pointen steckt ein ernst gemeintes Statement. Grafisch im Grunde identisch etwa: der Drei-Dollar- und der 13-Dollar-Toast. Einmal ist der ovale Belag ein Ei, das andere Mal eine Avocado. Gleich groß, gleich geschnitten und gleich eingerichtet: das Ein-Zimmer-Apartment und die Zweizimmerwohnung - in der ist lediglich eine zusätzliche Wand eingezogen. Der Kaufpreis: doppelt so hoch - ist ja eine Zweizimmerwohnung. Die letzte Juniwoche wird markiert durch eine LGBT-Regenbogenfahne, die darauf folgende erste Juliwoche durch Stars-&-Stripes-Patriotismus.

Michael Arndt zwingt den Betrachter gerne, um die Ecke zu denken. Je nachdem, wie gut man die Stadt kennt, bleiben mitunter Rätsel. Viele davon löst Arndt im Anhang auf. Erst einmal aber soll jeder selbst assoziieren. Der Reiz ist, dass in New York eine Menge zusammenkommt, was erst einmal überhaupt nicht zusammenpasst. Und doch koexistiert. Eine Toleranz, die selten geworden ist in den USA.

Michael Arndt: That's New York. Grafisch, skurril, witzig. Verlag Frederking & Thaler, München 2020. 192 Seiten, 22,99 Euro.