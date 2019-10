Detailansicht öffnen Der Mensch steht bei den Magnum-Bergfotografien oft im Mittelpunkt. (Foto: Werner Bischof/Magnum)

Die Landschaftsfotografie gehört nicht zu den Kernkompetenzen der Fotoagentur Magnum. Im Fokus ihrer Mitglieder stehen stattdessen seit jeher Menschen und mehr noch wichtige historische Ereignisse. Im Archiv von Magnum finden sich trotzdem unzählige Aufnahmen alpiner Szenerien. Sei es, weil einige der Fotografen, voran der Schweizer Werner Bischof, passionierte Berggänger sind und waren; sei es, weil punktuell eben auch Bergwelten wert erschienen, dokumentiert zu werden.

Besonders naheliegend im Magnum-Kontext sind zwei Fotografien von Robert Capa, die er 1944 aufgenommen hat, drei Jahre, bevor er gemeinsam mit Kollegen die renommierte Agentur gründen sollte: Sie zeigen den Weltkrieg in den Alpen. Nur sechs Jahre später, 1950, hat Capa Skifahrer in Zermatt fotografiert sowie einen der schönsten Berge, das Matterhorn, gemeinsam mit einer schönen Frau, auf dass die zwei wie ein Paar wirken. Beide zeitverloren die Sonne genießend und die Ruhe.

Annalisa Cittera, Nathalie Herschdorfer (Hrsg.): Berge. Das Magnum Archiv. Prestel Verlag, München, London, New York 2019. 240 Seiten, 48 Euro. (Foto: Robert Capa/Magnum)

Es handelt sich also um ein Nebenwerk der Agentur, das Annalisa Cittera und Nathalie Herschdorfer gebündelt und unter dem schlichten Titel "Berge" als Bildband herausgegeben haben. Die Motive überraschen, weil man Robert Capa eben vor allem als Kriegsberichterstatter wahrnimmt oder Werner Bischof als Porträtfotografen. Und weil ihre Bildsprache eine andere ist als bei den meisten Landschafts-Inszenatoren alpiner Welten.

Es gibt in diesem Band kaum eine Fotografie, auf der nicht Menschen eine zentrale Rolle spielen, als Bewohner, Besucher oder Bezwinger der Gebirge. Die Berge treten in den Hintergrund und werden beinahe nie als erhaben oder imposant charakterisiert. "Wir sind Zeugen des Vergänglichen", hat Henri Cartier-Bresson einmal gesagt, auch er ein Magnum-Gründer. Nicht das Unverrückbare interessiert die Agentur-Fotografen an den Bergen, sondern das Veränderliche, Menschengemachte - kurz: der besondere Augenblick. Ein italienisches Leichenbegängnis in der Basilikata, aufgenommen von Cartier-Bresson 1951, ein Schaftrieb in Iran, 1956 festgehalten von Inge Morath. Oder, aus der Gegenwart, die Szenerie junger kaukasischer Berggänger in Inguschetien von Thomas Dworzak (2013), einem der drei deutschen Magnum-Fotografen. Den besten Blick für absurde Szenerien hat der Brite Martin Parr, der gerne Touristen beim Touristensein fotografiert, was nicht selten urkomisch ist. Eines der in "Berge" veröffentlichten Motive zeigt ein Paar, das sich anhand einer Panoramakarte in der Bergkulisse orientieren will.

Damals waren sie noch mächtiger: Gletscher im Sagarmatha National Park in Nepal. (Foto: Jonas Bendiksen/Magnum Photos)

Das führt unmittelbar zu einem zweiten Band, der im Prestel Verlag erschienen ist und sich ebenfalls mit dem Bild befasst, das wir uns von den Bergen machen, in diesem Fall speziell von den Alpen. Tom Dauer betrachtet in einem klugen Aufsatz, der den Band "Alpen" einleitet, die Kunst der Panoramakarte. Diese sei ein Hybrid, "angesiedelt irgendwo zwischen Fotografie, Kunst, Kartografie und der Weltsicht von Menschen".

Auf diesen Karten werden landschaftliche Details reduziert, wird die zum Teil sehr komplexe Topografie vereinfacht. Ein vernünftiger Maßstab, Höhenlinien, die Bodenbedeckung, exakte Wegverläufe, Proportionen, Nordausrichtung - "alles Fehlanzeige", so Dauer. Dennoch ermöglichen diese Fantasien eine Orientierung.

Ein Blick, wie es ihn so nicht gibt: Der nördliche Gardasee von Heinrich C. Berann. (Foto: Cormar Publisher)

Die ersten modernen Panoramakarten wurden in den 1930er-Jahren hergestellt, noch heute werden sie von Hand gemalt - und können dann jahrzehntelang verwendet werden. Denn alle menschlichen Einbauten wie Bergbahnen, Hütten und Skipisten werden separat auf eine Transparentfolie gemalt, die sich bei Neuerungen leicht austauschen lässt. Es gab und gibt lediglich eine Handvoll Menschen, die diese Karten anfertigen: Der 1999 gestorbene Heinrich C. Berann war ein Pionier, Pierre Novat einer seiner Konkurrenten, auch Heinz Vielkind und Heinz Matthias haben etliche dieser Panoramen erstellt.

Auffallend ist, dass jeder der Maler seinen eigenen Stil hatte und hat: Novats Ansichten sind weicher als die scharfkantigen Beranns, die von Heinz Matthias sind verspielter. Alle gemeinsam vermitteln sie mit den eingeschränkten Möglichkeiten der Zweidimensionalität einen überaus plastischen Eindruck der Alpen. Dass es Verfälschungen sind, nimmt man als Betrachter gerne hin. Es handelt sich um Werbung touristischer Regionen, von der man sich gerne verführen lässt.

