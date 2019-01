Wie sauber ist die Luft im Flugzeug?

Das Fenster aufmachen, frische Luft reinlassen? Schöner Gedanke, aber im Flugzeug ein Ding der Unmöglichkeit, nicht nur wegen der eisigen minus 60 Grad Celsius Außentemperatur. Doch woher kommt eigentlich die Luft in der Kabine und wie sauber ist sie?

"Die Luft im Flugzeug wird konstant ausgetauscht - das passiert etwa 20 mal pro Stunde, also etwa alle drei Minuten", erklärt Andreas Strohmayer vom Institut für Flugzeugbau der Universität Stuttgart. Ein Teil der Luft zirkuliert, aber mehr als die Hälfte wird frisch von außen zugeführt. "Sie gelangt üblicherweise über den Verdichter des Triebwerks ins Flugzeug", sagt der Leiter des Bereichs Flugzeugentwurf. Dort wird sie allerdings bis zu 200 Grad heiß, muss also noch gekühlt werden. Zudem wird ihr Feuchtigkeit entzogen, bevor sie über die Klimaanlage in die Kabine geblasen wird. Je nach Größe und Bauart des Flugzeuges gibt es unterschiedlich viele Klimazonen im Flieger. "Das ist ein Wettbewerbsfaktor", sagt der Experte: Je mehr Zonen, desto differenzierter kann das Flugpersonal die Temperatur an die Wünsche der Passagiere anpassen.

Und wie sieht es mit Krankheitserregern in der Frischluft aus? "Sehr feine Faserfilter sorgen dafür, dass trotz Zirkulation keine Keime oder Erkältungsviren erneut in die Kabine gelangen", sagt Strohmayer. Wer sich nach einem Flug dennoch erkältet fühlt, hat sich entweder direkt bei seinem Sitznachbarn angesteckt oder spürt die Nachwirkungen der niedrigen Luftfeuchtigkeit. Der Tipp des Experten lautet deshalb: Vor allem auf Langstreckenflügen viel Wasser trinken.