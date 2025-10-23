Um die norditalienische Stadt ranken sich zahlreiche Legenden. Eine besagt, dass Turin sich am Schnittpunkt zwischen weißer und schwarzer Magie befindet. Woher kommt das?

Die Stadtführung „Torino Magica“ verspricht einiges. Legenden, Geheimnisse, Esoterik: Wer sich auf diesen Spaziergang durch Turin begibt – so liest man in den Prospekten –, wird zwar keinen echten Alchemisten treffen, aber immerhin die außerordentlichen und okkulten Seiten der norditalienischen Stadt näher kennenlernen. Kein Zufall, dass ein solcher magischer Rundgang sich inzwischen etabliert hat. Das Mysterium fasziniert.