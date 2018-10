Mitten in ... Maranello

Auch in Italien gibt es ein Mia-san-mia-Gefühl, besonders ausgeprägt im mythischen Maranello, wo dieser lässige junge Mann für eine Verleihfirma in den allerschönsten Ferraris fahren darf. Er lässt sich das Privileg gern anmerken. Effektvoll schlurft er vom beeindruckenden Firmenparkplatz zum Café nebenan und zurück, die Hände in den Hosentaschen, gewiss der Blicke jener Urlauber, die nach dem Besuch des Ferrari-Museums einen Espresso brauchen. Eine Spritztour? Neugierdehalber nachgefragt, was es kostet. Zehn Minuten: 140 Euro. Die einstündige Panorama-Tour fast 1000 Euro. Traumjob? Adrenalindauerausschüttung? Der Mann wirkt plötzlich demütig. Adrenalin ja, aber anders. "Ich sitze in einem Auto, das in 2,9 Sekunden auf 100 ist, ständig neben Menschen, die ich nie zuvor gesehen habe. Und 90 Prozent glauben, sie seien Piloten." Armer Ferraristo.

Frank Nienhuysen

SZ vom 5. Oktober 2018