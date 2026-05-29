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ReisebücherFaszinierende Fußballstätten rund um den Globus

Lesezeit: 3 Min.

Die kleine Lofoten-Insel Hellandsøya hat ein besonders spektakulär gelegenes Fußballstadion.
Die kleine Lofoten-Insel Hellandsøya hat ein besonders spektakulär gelegenes Fußballstadion. Midas Verlag/ju.hrozian/Shutterstock

Erst das Champions-League-Finale, dann die WM: Das Fußballfieber steigt. Zwei Bücher machen Lust, zu legendären und kuriosen Stadien zu reisen.

Von Stefan Fischer

Natürlich findet das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt in beiden Büchern Erwähnung – sowohl in John Gillards „Der Weltatlas der Fußballstadien“ als auch in Lars Sittigs „Guck mal: Verrückte Fußball-Orte“. Es mag unter den legendären Stadien ein Underdog sein, weil einem erst einmal das Bernabéu in Madrid einfällt und Camp Nou in Barcelona, das San Siro in Mailand, Anfield Road in Liverpool, Wembley natürlich, das Maracanã in Rio de Janeiro.

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:„Wir wollen nicht an den Strand“

Klassischer Urlaub sei langweilig, finden Sandra Hazelip und Eleanor Hamby. Die beiden sind Mitte achtzig, verwitwet – und reisen gemeinsam um den Globus. Eine inspirierende Begegnung.

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