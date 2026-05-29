Erst das Champions-League-Finale, dann die WM: Das Fußballfieber steigt. Zwei Bücher machen Lust, zu legendären und kuriosen Stadien zu reisen.

Natürlich findet das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt in beiden Büchern Erwähnung – sowohl in John Gillards „Der Weltatlas der Fußballstadien“ als auch in Lars Sittigs „Guck mal: Verrückte Fußball-Orte“. Es mag unter den legendären Stadien ein Underdog sein, weil einem erst einmal das Bernabéu in Madrid einfällt und Camp Nou in Barcelona, das San Siro in Mailand, Anfield Road in Liverpool, Wembley natürlich, das Maracanã in Rio de Janeiro.