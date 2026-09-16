Rentner, heißt es, haben viel Zeit. Das stimmt einerseits, denn der 75-jährige Marcel Seyppel konnte sich ein Vierteljahr lang einem außergewöhnlichen Projekt widmen: Er ist von seiner Heimatstadt Köln mit einem E-Bike nach Griechenland geradelt und wieder zurück. Eine beachtliche Leistung, denn trotz der Überquerung der Adria auf Fähren legte Seyppel 3750 Kilometer im Sattel zurück. Und er musste sich durchaus sputen, denn er durfte nur einen Monat brauchen bis nach Volos, eine Küstenstadt auf halbem Weg zwischen Athen und Thessaloniki. Dort hatte er einen Auftrag als Skipper, musste also pünktlich auf dem Schiff sein. Zwei Wochen ist er gesegelt, hat dann noch zwei Wochen gecampt – und ist anschließend wieder binnen vier Wochen mit dem Rad zurückgefahren, mit Tagesleistungen von selten unter 80 Kilometern und Übernachtungen im Zelt.