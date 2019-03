18. März 2019, 17:00 Uhr Reise ans Meer Ode auf die Ungeliebte

Tom Blass umrundet die Nordsee, trifft die Bewohner der diversen Küsten und macht dabei einen reichen Fang: Sein Buch ist eine breit angelegte Kulturgeschichte dieses randständigen Meeres. Und ein Loblied.

Von Monika Maier-Albang

Natürlich muss man in einem Buch über die Nordsee irgendwann nicht nur auf ihre Anwohner, sondern auch auf die Bewohner zu sprechen kommen. Tom Blass tut das erstaunlich spät. Er erläutert, wie Engländer Schellfisch zubereiten - geräuchert ursprünglich, sehr kurz gekocht oder mit Ei. Heute indes "mit exotischem Gemüse", wobei generell der Bedeutungsverlust als "Leckerbissen zum Abendbrot" enorm sei. Auf einmal versteht man das Machtgefüge in dieser Region, die jahrhundertelangen Auseinandersetzungen der Anrainerstaaten: erzählt über Schellfisch und Hering, "unseren großen goldenen Berg", wie ihn ein Holländer im 16. Jahrhundert nannte.

Um den Hering stritten damals vor allem Briten und Niederländer. Die Holländer waren erfinderisch - sie bauten Boote mit eingebauten Wannen, um den Fang lebendig nach Hause transportierten zu können, perfektionierten Methoden, ihn halt- und somit handelbar zu machen. Wurden reich durch den Hering. "Die Engländer hingegen brachten ihren Fang nach Hause und weigerten sich, wieder hinauszufahren, ehe sie ihren Lohn ausgegeben hatten", schreibt Blass. Er ist Engländer, er darf das sagen in einer angespannten politischen Lage wie der jetzigen. Auch sonst war die Vergangenheit hier oft eine kriegerische, und man denkt sich: Welches Geschenk die Europäische Union doch ist, die die Briten so leichtfertig aufzugeben im Begriff sind. Welche lange Friedenszeit! Auch wenn Fischer ihre nationalen Vorteile eingebüßt haben.

Schlechtes Wetter, kaltes Wasser, abweisende Strände: Es fällt nicht leicht, dieses Meer toll zu finden

Das Buch "Die Nordsee. Landschaften Menschen und Geschichten einer rauen Küste" ist ein wissensstarkes, manchmal zu umfangreiches Werk. Manche Anekdote, manches Adjektiv hätte der Autor sich besser gespart, aber Blass hat sich auch keine leichte Aufgabe gestellt - "ein Buch zu schreiben über diese Welt, dieses Meer, über das schon so viel abfällig geschrieben und das wegen seiner düsteren Atmosphäre, seiner Neigung zur Unbarmherzigkeit, seiner klammen, abweisenden Strände ... verlacht worden ist". Ein Werbebuch für die Nordsee also hat Blass sich vorgenommen zu schreiben. Es ist ein Lebenswerk, von dem ein Gesprächspartner dem Autor abriet mit den Worten: "Sie werden in Arbeit ertrinken. In der Nordsee ertrinken."

Das ist glücklicherweise nicht passiert. Vielmehr wandert man gern mit Blass durch die Geschichte der Region, begleitet ihn dabei, wie er durch Landschaften und seine Gedanken flaniert. Nur bei den Begegnungen im Heute springt der Funke oft nicht über. Was daran liegen mag, dass Blass' Protagonisten oft zufällig gefundene sind - Mitreisende oder die Gastgeberin in der Unterkunft. So etwas kann gut gehen, wie beim Kassenwart des Aquariums von Ostende, den Blass in ein witziges Gespräch über glückliche und unglückliche Meerestiere verwickelt. Oder langweilen.

Am Ende hat der Leser trotzdem viel gelernt über das Leben der Nordseeanwohner. Über die Sprachfülle der Friesen, die Hochdeutsch, Plattdeutsch, Friesisch, Dänisch und Jütisch beherrschen. Über die Anfänge der Seebäder, wo die Heilung oder Vergnügen Suchenden von Badekarren aus ins Wasser stiegen. Und von den unrühmlichen antisemitischen Auswüchsen, die im "Borkumlied" gipfelten. Über die Rechtsprechung auf Sylt zur Zeit der Wikinger, wo Vergewaltiger mit dem Tod durch Ertrinken bestraft wurden, ein "Quabeldrank" genanntes Verfahren. Allerdings, zitiert Blass einen Chronisten aus dem 19. Jahrhundert, den er in der British Library ausfindig gemacht hat, sei die Strafe "insbesondere an Fremden vollzogen" worden.

Mal lässt Blass vor dem inneren Auge des Lesers den gleißenden Kniepsand bei Amrum aufscheinen, mal die Landschaft vor der Entstehung der Nordsee, wo Jäger mit Speeren nach Bisons und Wollnashörnern Ausschau hielten. Ob all das am Ende dazu führt, dass Blass die Zweifler am kalten Meer auf seine Seite zieht? Vielleicht. Wahrscheinlicher ist, dass wer die Nordsee jetzt schon liebt, auch das Buch lieben wird. Jene können es lesen im Strandkorb, an sonniggrauen Sommertagen.