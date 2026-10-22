Es wird nicht umsonst seit Generationen zitiert: Unser aller Unglück beruht letztlich darauf, mal wieder das Haus verlassen zu haben. Das wusste schon der Philosoph Blaise Pascal, und Bestätigung findet sich bis heute an jeder schlecht programmierten Fußgängerampel. Sowie in einer aktuellen Umfrage , die ein eSIM-Anbieter nun der Öffentlichkeit zur Kenntnis bringt. In dieser erkundigte man sich, was Menschen am zuverlässigsten auf die Palme bringt, wenn sie nicht nur kurz vor die Wohnungstür treten, um den Müll rauszubringen (ärgerlich genug), sondern leichtsinnigerweise zum Äußersten gehen und sich auf Reisen begeben.

Und da sind sie ja dann immer. Diese anderen Menschen. Die Dinge tun. Oder nicht tun. Oder falsch tun. Jedenfalls anders, als man selbst es gern hätte.

Immer diese Barfuß-Piesler

Das wirklich Erfrischende an besagter Umfrage ist nämlich, dass sie sich erst gar nicht damit aufhält, allzu Offensichtliches abzufragen. Horrend gestiegene Benzin-, Ticket-, Restaurant- und Hotelpreise etwa wurden zuletzt doch wirklich genug betrauert. Kein Wort auch zum Obernerv-Themenkomplex Infrastrukturkrise, Verspätungen, Staus, Baustellen. Anstatt ohne jegliche Aussicht auf Besserung solche Konstanten des Reisens bejammern zu lassen, konzentriert sich die Befragung pragmatisch auf das, was jeder Einzelne in der Hand hat: unser Verhalten unterwegs.

Um das greifbar zu machen, hier beispielhaft eine Erkenntnis aus der Umfrage, in der mehr als 16 000 Menschen aus Ländern wie Italien, Mexiko und Neuseeland verrieten, womit sie womöglich andere nerven: Schweden ziehen nach eigener Aussage am häufigsten von allen in der Öffentlichkeit ihre Schuhe aus (62 Prozent) und pieseln in natürliche Gewässer (52 Prozent). Wie oft beides korreliert bleibt offen.

Immerhin: Nur 20 Prozent der deutschen Befragten „urinieren im Meer, einem See oder im Ozean“. Oder müsste es richtigerweise heißen, nur 20 Prozent der Deutschen im Vergleich zu 52 Prozent der Schweden geben das zu?

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Verfehlungen anderer benennt man naturgemäß sorgfältiger: Unterwegs finden Deutsche am schlimmsten unnötige Geräusche ihrer Mitreisenden (Gespräche und Medienkonsum über Lautsprecher statt Kopfhörer) sowie deren Saubär-Verhalten: husten oder niesen, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen. Dass es ohnehin ein Ellenbogen sein sollte – geschenkt.

39 Prozent der befragten Deutschen beschreiben es als unangenehm, wenn Liegestühle am Urlaubsort stundenlang mithilfe von Handtüchern blockiert werden. Wird da eine langjährige Kernkompetenz deutscher Badegäste zur Unsitte umgedeutet? Das käme einem Kulturwandel gleich.

Welche beiden Zumutungen sich schließlich den ersten Platz teilen, spricht womöglich für sich: International über alle teilnehmenden Länder zusammengerechnet empfinden „52 Prozent der Befragten unbeaufsichtigte Kinder als das größte Ärgernis auf Reisen. Bei Ärgernissen am Urlaubsort lag das Hinterlassen von Müll am Strand mit 56 Prozent an erster Stelle.“

Na dann. Kinder oder Müll, Hauptsache Italien!