Ob das Bild je den Schliersee erreichte, je ankam in Neuhaus, dem kleinen Dorf, in das Hans Frank floh, als längst klar war, dass das Naziregime untergeht? Oder ob es schon davor verloren ging, gestohlen wurde vielleicht, als Frank, der Generalgouverneur, seine geraubte Kunst aus Krakau wegschaffen ließ? Niemand weiß es. Sicher ist nur, dass das Bild während der letzten chaotischen Kriegsmonate verschwand. Das „Porträt eines jungen Mannes“, Öl auf Holz, wohl 75 mal 59 Zentimeter groß. Gemalt von Raffaello Sanzio da Urbino, kurz: Raffael. Eines der berühmtesten Werke, die seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen sind.