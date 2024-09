Anfang der 80er-Jahre erschüttert eine Mordserie Brasilien. Der Verdacht fällt auf einen Mann, der sich als Tatunca Nara ausgibt und Oberhaupt eines indigenen Volkes sein will. Erst nach Jahren erfährt man seine wahre Identität.

Von Josef Scheppach

Es klingt wie das Drehbuch eines perfekten Fantasy-Thrillers: eine unbekannte Zivilisation, ein Volk tief im Amazonas, das in geheimen Tunnelsystemen lebt – und drei europäische Abenteurer, die unabhängig voneinander auf mysteriöse Weise verschwinden und umgebracht werden. Dazu ein seltsamer Häuptling und ein deutscher Journalist, der dessen fantastische Erzählungen in einem Buch veröffentlicht, bevor er selbst in Rio erschossen wird.