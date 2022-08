Von Tim Uhlendorf

Seit mehr als 500 Millionen Jahren sind Quallen ein fester Bestandteil des Ökosystems der Meere, wo die gallertartigen Tiere eine Sonderstellung einnehmen: Sie kommen ohne Herz, Gehirn und Knochen aus, überleben auch unter widrigsten Bedingungen, und manche Arten faszinieren mit ihrem bunten Farbenspiel - sie besitzen die Fähigkeit zur Biolumineszenz, leuchten also quasi von innen heraus. Am Urlaubsstrand sind die Hohltiere trotzdem nicht willkommen, zumal sie seit einigen Jahren in Nord- und Ostsee sowie an verschiedenen Uferregionen im Mittelmeerraum immer häufiger in Massen auftreten. An vielen Orten werden die Tiere regelrecht zur Plage - für Urlauber, Fischer, Hotelbetriebe. Aber warum vermehren sie sich überhaupt so stark?