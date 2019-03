25. März 2019, 11:04 Uhr Probleme bei der Flugsicherung Flüge fallen wegen Softwarefehler aus

Bereits seit vergangenem Mittwoch behindert ein Software-Problem die Arbeit der Fluglotsen in Langen.

Nun fallen am Flughafen Frankfurt am Montag wieder 66 Flüge aus, davon 46 von der Lufthansa.

Erst am kommenden Mittwoch soll eine alternative Software das Problem lösen.

Ja, wo fliegen sie denn? Gar so schlimm sind die Auswirkungen des Software-Problems bei der Deutschen Flugsicherung in Langen nicht. Dennoch mussten und müssen deshalb Flugzeuge am Boden bleiben: Daten über die jeweiligen Flüge - wie zum Bespiel ihre genaue Strecke - werden den Lotsen nicht mehr übermittelt, so dass sie die Bewegung der Maschinen zeitaufwändiger verfolgen müssen. Die Sicherheit des Luftverkehrs sei aber nicht gefährdet, betont die DFS.

Aktuell fallen heute am Frankfurter Flughafen sogar 66 Flüge statt wie am Sonntag angekündigt 35 (bei geplant 1400 Flugbewegungen) aus, allein 4500 Passagiere der Lufthansa sind betroffen - die Airline muss 22 Flüge streichen. Auch wer in den nächsten Tagen von Frankfurt oder auch Stuttgart und Köln-Bonn aus fliegt, sollte prüfen, ob die Reise annulliert wurde.

Bereits seit Mittwochabend hat das bundeseigene Unternehmen DFS die Verkehrsmenge für den Luftraum um bis zu einem Viertel reduziert, der vom Zentrum in Langen bei Frankfurt kontrolliert wird. Dieser reicht vom Bodensee im Süden bis nach Kassel im Norden und von der französischen Grenze bis nach Thüringen. Von den größeren Flughäfen ist auch Düsseldorf mit einem Teil des Anflugs betroffen.

Software-Ersatz nach einer Woche

Erst in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchen laut DFS Techniker, eine alternative Software in Betrieb zu nehmen. Die Software stellt den Lotsen alle wichtigen Daten des jeweiligen Fluges zur Verfügung. Das sind beispielsweise Flugzeugtyp, Flugstrecke und die erwartete Überflugzeit.

Die übrigen Sicherungssysteme stünden uneingeschränkt zur Verfügung und auch die anderen Zentren der Flugsicherung in München, Bremen und Karlsruhe, die weitere Lufträume überwachen, seien nicht beeinträchtigt - obwohl auch bei ihnen im Februar die Software aktualisiert wurde, was als mögliche Ursache gilt.

Entschädigung? Eher nicht

Betroffene Passagiere können wohl nicht auf Entschädigung hoffen. Ein solches Ereignis sei als außergewöhnlicher Umstand zu bewerten, erklärt Reiserechtler Paul Degott: Dies befreit die Airline meist von einer Zahlungspflicht. Die Fluggesellschaft könne keinen Einfluss darauf nehmen, wenn der Luftverkehr durch Probleme bei den Fluglotsen eingeschränkt werden muss.

Allerdings kommt es laut dem Experten immer auch darauf an, ob die Airline alles in ihrer Macht stehende getan hat, um die Folgen der Flugausfälle abzumildern. In jedem Fall muss die Airline eine kostenlose alternative Beförderung für die Passagiere organisieren - zum Beispiel durch Umbuchung auf einen anderen Flug oder die Umwandlung des Flugtickets in eine Bahnfahrkarte.