Das Schmalzbrot 14,90 Euro, das Bier mehr als sechs Euro: Nicht nur viele Besucher von Berghütten haben genug von diesen Preisen, auch manch ein Kollege aus der Gastronomie findet das unverschämt. Tom Waibel ist einer von ihnen. Der begeisterte Bergsportler und Skilehrer betreibt die Fischerhütte Tannheim in Österreich. Der Instagram-Post des 41-Jährigen über „Abzocke auf Hütten“ wurde mehr als eine halbe Million mal aufgerufen.
Ein Schmalzbrot für 14,90 Euro. Geht's noch?
Ein Gastwirt aus Tirol wettert auf Instagram gegen „Abzocke“ auf Berghütten und wühlt damit eine ganze Branche auf. Ein Gespräch über Gier und Fairness beim Einkehren.
