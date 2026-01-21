2-Prag- MGallery-Hotel-Prag-ehemalige-Versicherung-2(c)Margit-Kohl.JPG (Foto: Accor)

Denken doch viele bei den Werken des Schriftstellers eher an düstere Abgründe und dunkle Bilder einer mystisch im Nebel versunkenen Stadt. Aber mehr als hundert Jahre nach Kafkas Tod hat sich die Literaturwissenschaft inzwischen von rein schwermütigen Interpretationen von Leben und Werk des Künstlers verabschiedet. Einen ungewöhnlichen Zugang in Kafkas Welt bietet sein ehemaliger Arbeitsplatz. Als Jurist war er 14 Jahre lang bei der Arbeiter-Unfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen tätig. Das imposante Neobarock-Gebäude beim Platz der Republik ist heute ein Hotel – mit einem „Kafka-Restaurant“ und der „Kafka-Suite“ in seinen früheren Büroräumen. Betritt man den Vorraum, blickt man zunächst auf eine kleine Galerie mit Familienfotos des Autors,

2-Prag- MGallery-Hotel-Prag-Kafka-Suite-Vorraum-mit-Familienfotos(c)Margit-Kohl (Foto: Margit Kohl)

bevor es weiter in ein hellgrau gehaltenes Schlafzimmer mit kleinem Schreibtisch

2-Prag- MGallery-Hotel-Prag-Kafka-Suite-Eingang-1(c)Margit-Kohl (Foto: Margit Kohl)

sowie in den modern gestalteten Wohnraum in Gelb geht.

2-Prag- MGallery-Hotel-Prag-Kafka-Suite-Wohnraum-(c)Margit-Kohl (Foto: Margit Kohl)

Natürlich haben diese 54 Quadratmeter heute nichts mehr mit der Kafka’schen Bürorealität zu tun. Originalmöbel gibt es nicht mehr. Dass sein Angestelltendasein, bei dem er Unfälle in Fabriken oder auf Baustellen zu bearbeiten hatte, die reinste Qual gewesen sein soll, gehört ins Reich der Legenden. Die gut bezahlte Anstellung verschaffte ihm finanzielle Unabhängigkeit und oft schon Freizeit am Nachmittag, um der Schriftstellerei nachzugehen. Vom Hotel aus kann man wunderbar auch das Miniaturhäuschen Nr. 22 im Goldenen Gässchen der Prager Burg besuchen, in dem Kafka nach mehreren Umzügen 1916 endlich einen ruhigen Platz zum Verfassen seiner Werke fand.