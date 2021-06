Von Win Schumacher

Wer bei Ana Varela aufs Pferd steigt, hat es geschafft. Ganz langsam setzt sich der weiße Lusitano-Hengst in Bewegung und trägt einen in die lang ersehnte Freiheit. Goldgelb leuchten die Ginstersträucher in der Morgensonne. Klatschmohn und wilder Lavendel streuen Hellrot und Violett ins sanfte Grün am Wegrand. Die Berge in der Ferne sind nun nicht mehr Sehnsuchtsort, sondern ein neu entdecktes, weit abgeschiedenes Abenteuerland, das einem plötzlich zu Füßen liegt.