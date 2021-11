Von Tom Noga, Porto

Jonas lehnt sich zurück und lacht: "Echt super hier!" Das ist es in der Tat. Allein das Farbenspiel des Wassers: türkis an den seichten Stellen, dunkelblau, fast schwarz an den tiefen. Dann die Felswände: senkrecht ragen sie in den Himmel, ein paar Hundert Meter hoch. Und über allem kreist ein Greifvogel. Ist das ein Adler oder ein Geier? "Wenn Du vom Land wärst wie ich, wüsstest du's", sagt Maria, "ein Geier natürlich, Adler sind viel kleiner."