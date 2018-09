13. September 2018, 18:51 Uhr Popmusik Der Sound der Stadt

Schon die "Beatles" sind in der Hansestadt berühmt geworden. Und noch heute kommt erfolgreiche deutsche Popmusik oft aus Hamburg. So auch die Band Revolverheld. Ein Gespräch mit deren Gitarrist Niels Kristian Hansen über die Gründe.

Interview Stefan Fischer

Für die Popmusik ist Hamburg hierzulande so wichtig wie sonst nur Berlin. Die Beatles sind in der Hansestadt berühmt geworden, aber auch die Karrieren extrem vieler deutscher Bands haben dort begonnen, etwa von Blumfeld, Fettes Brot, Palais Schaumburg, Tocotronic, Die Goldenen Zitronen, Die Heiterkeit und auch Revolverheld. 2005 ist deren erste Single "Generation Rock" erschienen, ihre bekanntesten Lieder sind "Ich lass für dich das Licht an" und "Spinner". Das fünfte Album "Zimmer mit Blick" haben Revolverheld im April veröffentlicht. Es erreichte Platz zwei der deutschen Album-Charts. Niels Kristian Hansen, 38, Gitarrist der Band, spricht über das besondere Verhältnis seiner Heimatstadt zur Popmusik.

SZ: Herr Hansen, vergangene Woche sind Sie mal wieder in Hamburg aufgetreten, bei der Verleihung des Deutschen Radiopreises. Wie ist das, zu Hause zu spielen?

Niels Kristian Hansen: Das ist nach wie vor etwas Besonderes. Wir wohnen alle noch in Hamburg, das ist unsere Heimatstadt. In diesem Fall bedeutet uns der Auftritt auch deshalb viel, weil das der wichtigste Radiopreis ist. Da als Hamburger in Hamburg dabei zu sein, ist toll.

Wie oft spielen Sie noch in Hamburg?

Es ist natürlich weniger geworden im Lauf der Jahre. Aber wir spielen auf jeder Tour mindestens einmal in Hamburg. Manchmal geben wir zusätzlich das Abschlusskonzert einer Tour daheim. Früher sind wir eigentlich nur in Hamburg und Umgebung aufgetreten, froh um jeden Auftritt, den wir bekommen haben.

Fühlen sich die Hamburger Konzerte für Sie anders an?

Ja, tun sie. Unsere Familien sind hier, und ich bin immer am nervösesten, wenn ich vor meiner Familie spielen muss. Da kommt auch heute noch ein bisschen der kleine Junge durch, der da plötzlich auf der Bühne steht. Und dann sind natürlich die Fans der ersten Jahre da, viele kennen uns von Anfang an. Das ist eine besondere Atmosphäre.

Wo hat die Karriere von Revolverheld denn begonnen?

Wenn man so will an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Ich hatte mit Kristoffer Hünecke und Jakob Sinn vorher schon eine Band, die sich aber aufgelöst hat. Jakob hat dann an der Musikhochschule den Popkurs gemacht. Das ist eine tolle Institution, wo Leute miteinander Musik machen, die Profis werden wollen. Man lernt auch ein paar Business-Sachen. Unser Drummer hat dort Johannes Strate kennengelernt. Kris, Jakob und ich hatten ohnehin immer wieder überlegt: Kommt, lasst uns zusammen wieder eine Band gründen. Es hat doch Spaß gemacht. Und dann hat Jakob uns von diesem ganz tollen Sänger erzählt, von dem er glaube, dass er sehr gut zu uns passt.

Er scheint recht behalten zu haben.

Ja, wir haben uns getroffen, hatten eine tolle Probe, merkten, da ist so etwas wie Magie in der Luft. Und dann ging alles sehr schnell. Wir haben Songs geschrieben und waren dann relativ fix als Band unterwegs.

Gibt es Klubs, die besonders wichtig für Ihre Entwicklung waren?

Es gibt in Hamburg einen Bandwettbewerb des Stadtmagazins Oxmox. Da sind wir 2003 bis ins Finale gekommen. Durch die verschiedenen Ausscheidungsrunden hatten wir die Möglichkeit, regelmäßig aufzutreten. Niemand wartet schließlich auf eine kaum bekannte Band und sagt, heute Abend gebe ich euch meinen Klub, ihr werdet ihn schon füllen. Und natürlich gibt es in Hamburg und Umgebung auch größere Festivals, das Deichbrand-Festival oder das Hurricane-Festival. Das war immer der große Traum, da zu spielen. Der hat sich dann auch irgendwann erfüllt.

Ist Hamburg ein gutes Pflaster für junge Bands?

Ich habe die Szene immer sehr positiv wahrgenommen. Es gibt eine Menge alteingesessener Klubs. Das "Logo" zum Beispiel, ein kleiner Klub in Uni-Nähe. Der war für uns prägend, da haben wir viel gehört und auch selbst gespielt. Dort war es möglich, Bandabende zu organisieren. Wenn jeder seine Freunde angerufen hat und einige Bands auch schon ein paar Fans hatten, dann war da was los. Klar verändert sich die Szene, auch die Art, wie Musik produziert wird - der elektronische Bereich, die DJ-Kultur haben andere Bedürfnisse als wir. Aber viele der alten Klubs gibt es immer noch. Das ist wichtig für Leute, die in Bands mit klassischem Zuschnitt Musik machen wollen.

Hat es Ihnen geholfen, dass vor und mit Ihnen viele andere Hamburger Bands groß geworden sind - Tocotronic, Kettcar, Tomte, Kante und so fort?

Grundsätzlich kann das nur gut sein. Klar macht man sich gegenseitig auch ein bisschen Konkurrenz. Aber die Hauptsache ist, dass etwas passiert und den Leuten bewusst ist, dass es eine lebhafte Szene gibt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man noch einmal genauer hinhört, wenn man schon viele gute Erfahrungen mit anderen Bands aus Hamburg gemacht hat.

Haben Sie einen Überblick, was sich in Hamburg aktuell tut, in der Generation nach Ihnen?

Wir kriegen noch eine Menge mit. Auch wenn die Abende, an denen ich losziehe und neue Musik in Hamburg entdecke, inzwischen eher selten sind. Wir sind einfach viel unterwegs. Aber man hört natürlich in der Branche, wenn jemand sich entwickelt. Es ist erfrischend, neue Musik zu hören und neue Künstler kennenzulernen.

Gibt es konkret jemanden, den Sie auf dem Schirm haben?

Wir haben mit Antje Schomaker eine Duettversion von "Liebe auf Distanz" aufgenommen, die ist letzte Woche rausgekommen. Das ist eine ganz tolle Künstlerin aus Hamburg, mit einer besonderen Stimme.

Wie steht es denn um die Musikindustrie in Hamburg - um Labels, Management- und Booking-Agenturen?

Es ist gut, wenn sich auch die Musikindustrie in der Stadt ansiedelt. Das erweitert die Möglichkeiten. Bei vielen Plattenlabels gibt es Abende, an denen sie neue Künstler vorstellen. Oder organisierte Treffen, bei denen Musiker sich ihrerseits bei den Plattenfirmen vorstellen können. Das Major-Label Universal ist zwar 2002 von Hamburg nach Berlin gezogen, aber es gibt noch viele kleinere Labels, außerdem große Booking-Agenturen und Veranstalter. Wenn man sich Scorpio mal anguckt, die sind sehr, sehr groß und veranstalten das Hurricane-Festival. Oder die Karsten Jahnke Konzertdirektion. Das ist schon wichtig für die Stadt.

Wenn Sie deutsche Musik hören: Können Sie dann sagen, woher die kommt?

Ich kann das teilweise schon verorten. Wobei das mehr und mehr verwischt: Es gibt Künstler, die ihre Musik nicht selbst schreiben. Und die Songwriter kommen dann oft von überall her. Mittlerweile machen auch Leute zusammen Musik, die in unterschiedlichen Städten leben und sich ihre Sound-Files hin- und herschicken.

Gibt es dennoch Sachen, die eher typisch für Hamburg sind?

Es gibt ja diesen Begriff Hamburger Schule mit Bands wie Kettcar oder Tocotronic, Tomte und so weiter - das kann man stilistisch schon ein bisschen raushören.

Rechnen Sie sich auch dazu?

Nein, wir hatten mit dieser Szene immer relativ wenig zu tun. Ich habe davor aber größten Respekt, die machen sehr gute Sachen. Bei uns ist es jedoch so, dass wir direkter texten wollen - so, wie wir auch sprechen. Das unterscheidet sich dann doch deutlich von der Hamburger Schule.